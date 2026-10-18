„Жена у црном“ виђена у још једном граду, родитељи упозоравају: „Пазите на дјецу!“

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Све је почело објавама на ТикТоку, гдје су се појавили профили који су позивали дјецу да долазе у паркове ради игре.
Становници више мјеста у Србији забринути су због особа прерушених у часне сестре, које су, према објавама на друштвеним мрежама, примијећене на улицама и наводно узнемиравају грађане. Након Инђије и Јакова, наводи се да су се појавиле и у Руми.
Како преноси „Телеграф“, према једној објави на Фејсбуку, особе одјевене у одјећу часних сестара виђене су у Руми, у близини Змајеве школе, нешто послије поноћи. Аутор објаве упозорио је суграђане да буду опрезни, посебно када је ријеч о дјеци.
И претходних дана становници Инђије изразили су забринутост због сличних појава на улицама. У тој општини и околним мјестима проширио се страх због сумњивих догађаја током ноћи.
Родитељи покушавају да утврде шта се заиста дешава, а шта је евентуално посљедица дјечје маште или изазова на ТикТоку.
Све је почело објавама на овој платформи, гдје су се појавили профили који су позивали дјецу да долазе у паркове ради игре. Забринутост је додатно порасла након дојава из Бешке, Инђије, Сланкамена, Марадика и Крчедина о особама маскираним у часне сестре које наводно плаше пролазнике, сумњивим возилима без регистарских таблица и необичним симболима остављеним у парковима.
Без обзира на то да ли је ријеч о несланој шали, изазову на ТикТоку или нечему другом, родитељи тврде да су дјеца уплашена и сматрају да је потребно предузети одговарајуће мјере.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
21
16
20
56
20
24
20
18
20
10
Тренутно на програму