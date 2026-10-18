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„Жена у црном“ виђена у још једном граду, родитељи упозоравају: „Пазите на дјецу!“

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18.10.2026 19:35

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Становници више мјеста у Србији забринути су због особа прерушених у часне сестре, које су, према објавама на друштвеним мрежама, примијећене на улицама и наводно узнемиравају грађане. Након Инђије и Јакова, наводи се да су се појавиле и у Руми.
Фото: Društvene Mreže

Све је почело објавама на ТикТоку, гдје су се појавили профили који су позивали дјецу да долазе у паркове ради игре.

Становници више мјеста у Србији забринути су због особа прерушених у часне сестре, које су, према објавама на друштвеним мрежама, примијећене на улицама и наводно узнемиравају грађане. Након Инђије и Јакова, наводи се да су се појавиле и у Руми.

Како преноси „Телеграф“, према једној објави на Фејсбуку, особе одјевене у одјећу часних сестара виђене су у Руми, у близини Змајеве школе, нешто послије поноћи. Аутор објаве упозорио је суграђане да буду опрезни, посебно када је ријеч о дјеци.

Страх међу родитељима

И претходних дана становници Инђије изразили су забринутост због сличних појава на улицама. У тој општини и околним мјестима проширио се страх због сумњивих догађаја током ноћи.

Родитељи покушавају да утврде шта се заиста дешава, а шта је евентуално посљедица дјечје маште или изазова на ТикТоку.

Све је почело објавама на овој платформи, гдје су се појавили профили који су позивали дјецу да долазе у паркове ради игре. Забринутост је додатно порасла након дојава из Бешке, Инђије, Сланкамена, Марадика и Крчедина о особама маскираним у часне сестре које наводно плаше пролазнике, сумњивим возилима без регистарских таблица и необичним симболима остављеним у парковима.

Траже да се реагује

Без обзира на то да ли је ријеч о несланој шали, изазову на ТикТоку или нечему другом, родитељи тврде да су дјеца уплашена и сматрају да је потребно предузети одговарајуће мјере.

(Телеграф)

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Србија

Часна сестра

ТикТок

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