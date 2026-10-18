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Продавнице у центру Милана опљачкане током демонстрација

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18.10.2026 20:18

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Полицајци стоје једни уз друге насупрот демонстрантима покрета „Италија на тргу“ у Милану, у Италији, у суботу, 17. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/Stefano Porta/LaPresse via AP

Нови талас немира избио је у центру Милана, гдје су групе демонстраната разбиле излоге и почеле да пљачкају продавнице у близини трга Пјаца дел Дуомо, објавио је лист "Република".

Према извјештајима, у нередима је учествовало најмање 2.000 младих.

Они су разбијали излоге користећи канте за смеће, столице и електричне бицикле, након чега су упадали у продавнице, нарочито у објекте који продају спортску опрему и супермаркете.

За сада нису пријављени сукоби већих размјера.

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Полиција је појачала присуство на тргу Пјаца дел Дуомо, гдје су распоређена патролна возила и припадници снага безбједности.

У случају избијања већих сукоба, припремљено је и возило опремљено воденим топом, наводи се у извјештају.

Нови талас немира услиједио је дан након сукоба у центру Милана током протеста због раста трошкова живота, преноси Срна.

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Тагови :

Милано

Италија

Протести

Пљачка

Полиција

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