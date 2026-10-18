Продавнице у центру Милана опљачкане током демонстрација

Аутор:АТВ редакција
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Нови талас немира избио је у центру Милана, гдје су групе демонстраната разбиле излоге и почеле да пљачкају продавнице у близини трга Пјаца дел Дуомо, објавио је лист "Република".
Према извјештајима, у нередима је учествовало најмање 2.000 младих.
Они су разбијали излоге користећи канте за смеће, столице и електричне бицикле, након чега су упадали у продавнице, нарочито у објекте који продају спортску опрему и супермаркете.
За сада нису пријављени сукоби већих размјера.
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Полиција је појачала присуство на тргу Пјаца дел Дуомо, гдје су распоређена патролна возила и припадници снага безбједности.
У случају избијања већих сукоба, припремљено је и возило опремљено воденим топом, наводи се у извјештају.
Нови талас немира услиједио је дан након сукоба у центру Милана током протеста због раста трошкова живота, преноси Срна.
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