Филипо позвао Макрона да повуче оставку усљед немира

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Лидер француске странке "Патриоте" Флоријан Филипо позвао је француског предсједника Емануела Макрона да поднесе оставку након масовних немира и сукоба током протеста.
"Да бисмо изашли из хаоса, морамо уклонити издајнике са власти - Макрон мора да поднесе оставку. Морамо обновити државност и повратити национални суверенитет", написао је Филипо на "Иксу".
Филипо, који је и предсједнички кандидат, оптужио је француске власти да деценијама омогућавају масовну илегалну миграцију у Француску, која је проузроковала многе проблеме и пад стандарда.
Широм Француске одржавани су масовни протести против све већих поскупљења и све лошијег квалитета живота њених грађана. Пратили су их жестоки сукоби демонстраната и снага безбједности, немири и вандализам. Полиција је против окупљених користила сузавац, шок-бомбе и водене топове.
Француски министар унутрашњих послова Лоран Нунез саопштио је данас да је број приведених током нереда у Француској премашио 2.000, док је повријеђено више од 600 припадника снага безбједности и ватрогасаца, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
8 ч0
Свијет
9 ч0
Најновије
Најчитаније
21
16
20
56
20
24
20
18
20
10
Тренутно на програму