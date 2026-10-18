Logo

Филипо позвао Макрона да повуче оставку усљед немира

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.10.2026 18:15

Коментари:

0
Француски председник Емануел Макрон држи говор током догађаја „Bpifrance Inno Generation (BIG)“, једног од највећих европских окупљања посвећених предузетницима, у Паризу, у четвртак, 8. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/Julien De Rosa/Pool Photo via AP

Лидер француске странке "Патриоте" Флоријан Филипо позвао је француског предсједника Емануела Макрона да поднесе оставку након масовних немира и сукоба током протеста.

"Да бисмо изашли из хаоса, морамо уклонити издајнике са власти - Макрон мора да поднесе оставку. Морамо обновити државност и повратити национални суверенитет", написао је Филипо на "Иксу".

Филипо, који је и предсједнички кандидат, оптужио је француске власти да деценијама омогућавају масовну илегалну миграцију у Француску, која је проузроковала многе проблеме и пад стандарда.

Широм Француске одржавани су масовни протести против све већих поскупљења и све лошијег квалитета живота њених грађана. Пратили су их жестоки сукоби демонстраната и снага безбједности, немири и вандализам. Полиција је против окупљених користила сузавац, шок-бомбе и водене топове.

Француски министар унутрашњих послова Лоран Нунез саопштио је данас да је број приведених током нереда у Француској премашио 2.000, док је повријеђено више од 600 припадника снага безбједности и ватрогасаца, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Емануел Макрон

Француска

демонстрације

Протести

Париз

Марсеј

Коментари (0)

Прочитајте више

Ријетки ружичасти дијамант први пут ће бити изложен у Француској након готово стотину година, а посљедњи пут је јавности приказан прије крађе 1926. године.

Друштво

У Француској ће бити изложен дијамант који је прије 100 година пронађен у јабуци

4 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије укрцавања у хеликоптер „Марин Уан“ на јужном травњаку Бијеле куће, у петак, 16. октобра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Француска гори! Затворите границе и преузмите контролу

6 ч

0
Хаотичне сцене у Француској: Један демонстрант преминуо, 1.800 ухапшених

Свијет

Хаотичне сцене у Француској: Један демонстрант преминуо, 1.800 ухапшених

8 ч

0
Апокалиптични призори: Париз као ратна зона након протеста

Свијет

Апокалиптични призори: Париз као ратна зона након протеста

9 ч

0

Више из рубрике

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп састао се данас у Бијелој кући са израелским премијером Бењамином Нетанијахуом, непосредно након што је завршио разговор са украјинским предсједником Владимиром Зеленским.

Свијет

Трамп подржао Нетанјахуа на предстојећим изборима

4 ч

1
Поплаве у Турској 18.10.2026.

Свијет

Пронађена тијела двије особе нестале у Турској у поплавама

4 ч

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Свијет

Песков: Напади на цивилне мете - очајнички потез Кијева

4 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.

Свијет

Лавров најавио разговоре са лидерима земаља залива о Ормуском мореузу

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

16

Мурињу се тресе клупа: Перез већ одабрао његовог насљедника

20

56

Француска у пламену, Макрон најавио жесток обрачун: Они који су уништавали морају да плате!

20

24

Хаос у ноћном клубу код Јелаха: 38 повријеђених, једна особа задобила тешке повреде

20

18

Продавнице у центру Милана опљачкане током демонстрација

20

10

Милан се коцкао са три гола предности: Аталанта била надомак великог повратка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима