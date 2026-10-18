Песков: Напади на цивилне мете - очајнички потез Кијева

Аутор:АТВ редакција
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Напади Украјине на руску цивилну и енергетску инфраструктуру, укључујући напад на Санкт Петербург, представљају очајничке покушаје Кијева да промијени ток сукоба, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Песков је напад описао као посљедње манифестације агоније Украјине, додајући да ти потези Кијева не могу да промијене ток историје.
Руско Министарство одбране саопштило је раније да су снаге противваздушне одбране током протекле ноћи уништиле 1.015 украјинских беспилотних летјелица авионског типа изнад руских региона.
Губернатор Санкт Петербурга Александар Беглов навео је да је у синоћњим украјинским нападима једна особа погинула, а пет повријеђено.
У нападу је оштећено и више од десет стамбених зграда, а избио је и пожар на локалном нафтном терминалу, преноси Срна.
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