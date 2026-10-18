Logo

Песков: Напади на цивилне мете - очајнички потез Кијева

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.10.2026 16:29

Коментари:

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Фото: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Напади Украјине на руску цивилну и енергетску инфраструктуру, укључујући напад на Санкт Петербург, представљају очајничке покушаје Кијева да промијени ток сукоба, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Песков је напад описао као посљедње манифестације агоније Украјине, додајући да ти потези Кијева не могу да промијене ток историје.

Руско Министарство одбране саопштило је раније да су снаге противваздушне одбране током протекле ноћи уништиле 1.015 украјинских беспилотних летјелица авионског типа изнад руских региона.

Губернатор Санкт Петербурга Александар Беглов навео је да је у синоћњим украјинским нападима једна особа погинула, а пет повријеђено.

У нападу је оштећено и више од десет стамбених зграда, а избио је и пожар на локалном нафтном терминалу, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Украјина

Кијев

Напад

Коментари (0)

Више из рубрике

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.

Свијет

Лавров најавио разговоре са лидерима земаља залива о Ормуском мореузу

38 мин

0
Амерички предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије укрцавања у хеликоптер „Марин Уан“ на јужном травњаку Бијеле куће, у петак, 16. октобра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Француска гори! Затворите границе и преузмите контролу

1 ч

0
Аеродром је уређена површина на копну или води (која може обухватати и објекте, инсталације и опрему) намjењена за полijетање, слijетање, кретање и смjештај ваздухоплова

Свијет

Покренута истрага о оштећењу ограде на аеродрому

2 ч

0
Еди Рама одбио да поднесе оставку

Свијет

Еди Рама одбио да поднесе оставку

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

59

Пронађена тијела двије особе нестале у Турској у поплавама

16

51

У Француској ће бити изложен дијамант који је прије 100 година пронађен у јабуци

16

50

Преокрет у трци за потпредсједника Српске: Балукчић престигао Бегића

16

32

Освештана црква посвећена Светом Василију Острошком

16

31

Фокина подигао пехар у Шангају и помогао Ђоковићу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима