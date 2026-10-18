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Манчестер поново киксао, подијелили бодове са Лидсом

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18.10.2026 17:09

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Амад Дијало из Манчестер јунајтеда (десно) и Габријел Гудмундсон из Лидс јунајтеда боре се за лопту током утакмице енглеске Премијер лиге између Лидса и Манчестер јунајтеда у Лидсу, Енглеска, у недјељу, 18. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/Annabel Lee-Ellis/PA via AP

Фудбалери Лидса и Манчестер јунајтеда одиграли су неријешено 1:1 у утакмици у којој су оба тима имала прилике да дођу до сва три бода.

Манчестер јунајтед је повео у 35. минуту, када је Јури Тилеманс упослио Брајана Мбеума, који је из непосредне близине послао лопту у доњи лијеви угао гола домаћина.

Прослава након постигнутог гола
Прослава након постигнутог гола
Таnjug/Annabel Lee-Ellis/PA via AP

Лидс је и прије примљеног поготка имао неколико добрих прилика. Тарик Мухаремовић је у 21. минуту шутирао главом, али је голман Јунајтеда Сене Ламенс одлично интервенисао. Неколико минута касније зауставио је и опасан покушај Ника Елведија, док је Доминик Калверт-Луин у 39. минуту главом шутирао поред стативе.

Домаћин је до изједначења стигао у 51. минуту. Антон Штах је извео корнер, а Калверт-Луин се најбоље снашао у шеснаестерцу и послао лопту у мрежу за 1:1.

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Након изједначења услиједила је отворенија игра. Карлос Балеба је у 59. минуту снажно шутирао из даљине, али је лопта прошла поред стативе, док је Бруно Фернандеш у 65. минуту такође био непрецизан.

Фернандеш је нову прилику имао шест минута касније, али је голман Лидса Џејмс Трафорд одбранио његов ударац.

У завршници су оба тима покушавала да дођу до побједоносног гола. Амад Дијало је у 76. минуту имао добру прилику, али је његов ударац изблокиран.

Лидс је у судијској надокнади могао до потпуног преокрета. Лукас Нмеча нашао се у доброј позицији, али је одбрана Јунајтеда у посљедњем тренутку блокирала његов ударац. Одмах затим покушао је и Антон Штах, међутим, голман гостију успио је да сачува мрежу.

До краја није било промјене резултата, па су Лидс и Манчестер јунајтед подијелили бодове.

Манчестеру је ово шест везани мећ без побједе. Посљедњи пут имали су разлога за славље 10. септембра.

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Тагови :

Фудбал

Манчестер јунајтед

Лидс

Премијер лига Енглеске

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