"Влаховић ће се можда покајати због Јувентуса"

Аутор:АТВ редакција
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Душан Влаховић је љетос завршио епизоду у Јувентусу и преселио се у Бешикташ, али се и даље прича о томе да ли су две стране требале да наставе сарадњу.
У разговору за Газету дело Спорт, Дарко Ковачевић, некадашњи центарфор Старе даме, говорио је о разлазу српског нападача и италијанског великана.
“Влаховић је везан за Јувентус, можда ће се покајати због одласка. Спалетију недостаје нападач попут Душана, требало је да га задрже у Торину."
У Јувентусу се све више разматра могућност да Волтемаде и Рандал Коло Муани заиграју заједно, што би могло да буде једно од рјешења за проблеме у офанзиви.
Ковачевић не одбацује такву комбинацију, нарочито у тренутку када је Кенан Јилдиз повријеђен, али сматра да је за њемачког нападача најважније да добије континуитет и повјерење.
“Могу да их замислим заједно, то би могло да буде добро рјешење сада када је Јилдиз повређен. Ипак, Спалетију је потребан снажан нападач. Ја бих много вјеровао Нијемцу. Пролази кроз добар период и потребно му је само повјерење да би постао Јувентусова деветка”.
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