Logo

"Влаховић ће се можда покајати због Јувентуса"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.10.2026 15:26

Коментари:

0
Душан Влаховић из Јувентуса слави након што је постигао гол током утакмице италијанске Серије А између Јувентуса и Хелас Вероне у Торину, Италија, недјеља, 3. мај 2026.
Фото: Tanjug/AP/LaPresse/Tano Pecoraro

Душан Влаховић је љетос завршио епизоду у Јувентусу и преселио се у Бешикташ, али се и даље прича о томе да ли су две стране требале да наставе сарадњу.

У разговору за Газету дело Спорт, Дарко Ковачевић, некадашњи центарфор Старе даме, говорио је о разлазу српског нападача и италијанског великана.

“Влаховић је везан за Јувентус, можда ће се покајати због одласка. Спалетију недостаје нападач попут Душана, требало је да га задрже у Торину."

У Јувентусу се све више разматра могућност да Волтемаде и Рандал Коло Муани заиграју заједно, што би могло да буде једно од рјешења за проблеме у офанзиви.

Ковачевић не одбацује такву комбинацију, нарочито у тренутку када је Кенан Јилдиз повријеђен, али сматра да је за њемачког нападача најважније да добије континуитет и повјерење.

“Могу да их замислим заједно, то би могло да буде добро рјешење сада када је Јилдиз повређен. Ипак, Спалетију је потребан снажан нападач. Ја бих много вјеровао Нијемцу. Пролази кроз добар период и потребно му је само повјерење да би постао Јувентусова деветка”.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Душан Влаховић

Јувентус

Лућано Спалети

Коментари (0)

Више из рубрике

Процуриле снимке: Звијезде Реала у центру скандала након приватне забаве у Мадриду

Фудбал

Процуриле снимке: Звијезде Реала у центру скандала након приватне забаве у Мадриду

7 ч

0
Чато за АТВ: Све одгођено до петка, клуб се побринуо за смјештај и адвоката

Фудбал

Чато за АТВ: Све одгођено до петка, клуб се побринуо за смјештај и адвоката

22 ч

0
Крупан кадар судије који држи црвени картон, сигнализирајући казну на фудбалској утакмици.

Фудбал

Судија по први пут показао дигитални жути и црвени картон: Исписана историја фудбала!

1 д

0
Навијачи "Борца" пуштени из притвора, али морају остати у Грчкој

Фудбал

Навијачи "Борца" пуштени из притвора, али морају остати у Грчкој

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

59

Пронађена тијела двије особе нестале у Турској у поплавама

16

51

У Француској ће бити изложен дијамант који је прије 100 година пронађен у јабуци

16

50

Преокрет у трци за потпредсједника Српске: Балукчић престигао Бегића

16

32

Освештана црква посвећена Светом Василију Острошком

16

31

Фокина подигао пехар у Шангају и помогао Ђоковићу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима