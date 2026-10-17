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Навијачи "Борца" пуштени из притвора, али морају остати у Грчкој

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17.10.2026 14:47

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Навијачи "Борца" пуштени из притвора, али морају остати у Грчкој
Фото: ATV

Навијачи бањалучког Фудбалског клуба "Борац", њих 11, који су приведени у Атини уочи утакмице са "Панатинаикосом", пуштени су данас из притвора, али како је потврђено за РТРС, морају остати у Грчкој.

Навијачи су дужни да се у уторак, 20. октобра, јаве у полицијску станицу Омонија, а у петак ће бити одржано суђење, када би требало да буде и донесена одлука о њиховом даљем статусу.

Подсјећамо, фудбалери Борца су у четвртак у Атини поражени од Панатинаикоса резултатом 2:1, у првом колу Лиге конференције.

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Тагови :

ФК Борац

Навијачи

Грчка

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