Навијачи "Борца" пуштени из притвора, али морају остати у Грчкој

Аутор:АТВ редакција
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Навијачи бањалучког Фудбалског клуба "Борац", њих 11, који су приведени у Атини уочи утакмице са "Панатинаикосом", пуштени су данас из притвора, али како је потврђено за РТРС, морају остати у Грчкој.
Навијачи су дужни да се у уторак, 20. октобра, јаве у полицијску станицу Омонија, а у петак ће бити одржано суђење, када би требало да буде и донесена одлука о њиховом даљем статусу.
Подсјећамо, фудбалери Борца су у четвртак у Атини поражени од Панатинаикоса резултатом 2:1, у првом колу Лиге конференције.
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