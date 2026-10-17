Инфантино се извинио – без објашњења

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Међународне фудбалске федерације Ђани Инфантино нашао се на удару жестоких критика чланова Савјета ФИФА због тајног плана о продаји комерцијалних права на Свјетска првенства приватним компанијама, вриједног 4,2 милијарде долара.
Инфантино се током напете сједнице Савјета ФИФА у Цириху извинио због спорног приједлога, али није доставио документацију нити понудио задовољавајућа објашњења о питањима која већ мјесецима изазивају забринутост међу фудбалским званичницима.
У средишту полемике нашао се план о укључивању приватног капитала у управљање комерцијалним правима на Мундијал, који је представљен у јулу, али је убрзо повучен.
Чланови Савјета ФИФА очекивали су да ће на састанку добити детаљне информације о условима предложеног посла, као и званичну документацију која би разјаснила околности под којима је план припреман. Међутим, тражени материјали нису им достављени.
То је изазвало нови талас незадовољства, посебно међу европским представницима у Савјету ФИФА, који су затражили већу транспарентност у раду предсједника свјетске фудбалске организације.
Потпредсједница ФИФА и предсједница Фудбалске асоцијације Енглеске Деби Хјуит нагласила је да европски делегати инсистирају на писаним доказима о спорном плану приватних инвестиција.
- Човјек мора да одговори на та питања. Ако не одговори на њих, онда није способан да буде предсједник ФИФА - поручила је Хјуит.
Критикама се придружио и предсједник Фудбалског савеза Њемачке Бернд Нојендорф, један од осморице представника УЕФА у Савјету ФИФА, који броји 37 чланова.
Он је оцијенио да Инфантино није понудио задовољавајуће одговоре на питања која су му постављена.
- Потребна нам је особа од интегритета, од које можемо да очекујемо да ће вратити углед ФИФА, који је несумњиво изгубљен - изјавио је Нојендорф.
Међутим, спорни план о продаји права на Свјетска првенства није био једина тема која је изазвала незадовољство чланова Савјета.
Према наводима Би-Би-Сија, од Инфантина су затражена и објашњења у вези са случајем америчког репрезентативца Фоларина Балогана, чија је суспензија због црвеног картона на Свјетском првенству накнадно укинута.
Поједини чланови Савета жељели су да добију информације о наводној интервенцији тадашњег предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа у том случају, али ни о том питању нису добили очекиване детаље.
Додатну полемику изазвало је и питање да ли ФИФА треба да настави са додјељивањем награде за мир, коју је у децембру прошле године додијелила управо Трампу.
Тако се Инфантино суочио са критикама на више фронтова, од начина управљања милијардама долара вриједним комерцијалним правима, преко транспарентности дисциплинских одлука, до односа свјетске фудбалске организације према политичким лидерима.
Иако је предсједник ФИФА упутио извињење због спорног инвестиционог плана, захтјеви за објављивање документације и додатним објашњењима остали су без одговора.
Према извјештају британског јавног сервиса, управо је недостатак транспарентности постао главни разлог растућег незадовољства унутар Савјета ФИФА, чији поједини чланови све отвореније доводе у питање начин на који Инфантино руководи свјетским фудбалом.
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