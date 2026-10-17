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Трамп: Ако нисте сигурни како се неко зове са Блиског истока, реците само Мухамед

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17.10.2026 09:11

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Трамп: Ако нисте сигурни како се неко зове са Блиског истока, реците само Мухамед
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп током предизборног скупа у савезној држави Џорџији нашалио се на рачун учесталости имена Мухамед у муслиманском свијету, док је говорио о предсједничкој функцији у Ирану, преноси Ројтерс.

"Знате, ако нисте сигурни како се неко с Блиског истока зове, само реците Мухамед. Имате отприлике 65 одсто шансе. Здраво, Мухамеде. Радим то годинама. Никад нисам погријешио", рекао је Трамп окупљенима у граду Далтону у петак.

Мухамед је једно од најчешћих мушких имена међу муслиманима, а родитељи га често дају синовима у част посланика Muhammeda, а. с.

Трамп је ову изјаву изнио током говора о Ирану на скупу одржаном у хангару градског аеродрома у Далтону. Том приликом пружио је подршку републиканским кандидатима уочи избора за Конгрес, заказаних за 3. новембар.

"Иран је једина земља у којој нико не жели бити предсједник", рекао је Трамп, а потом се претварао да неколико особа по имену Мухамед пита желе ли преузети ту функцију. Предсједник Ирана од 2024. године је Масуд Пезешкијан.

Оштрија реторика

Организације за заштиту људских права и муслиманска удружења раније су више пута критиковали Трампа због изјава које, према њиховим оцјенама, доприносе демонизацији и исмијавању муслимана, имиграната и етничких мањина.

Његова реторика додатно је заоштрена током кампање за конгресне изборе, нарочито у односу према Американцима сомалијског поријекла и муслиманима. Међу онима које је спомињао су демократски кандидат за Сенат Абдул Ел-Сајед и конгресменка из Минесоте Илхан Омар, која је у САД дошла као избјеглица из Сомалије.

Током обраћања Трамп је поновио и да Иран никада неће доћи до нуклеарног оружја. То је изјавио седам мјесеци након што су Сједињене Америчке Државе и Израел покренули рат против Ирана, с циљем који је укључивао и онеспособљавање иранског нуклеарног програма.

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Тагови :

Доналд Трамп

Блиски исток

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