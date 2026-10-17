Ескалација на Блиском истоку: Експлодирао танкер са 2 милиона барела нафте

Аутор:АТВ редакција
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Ракете су погодиле међународни аеродром у Адену, у Јемену, док је војна коалиција предвођена Саудијском Арабијом саопштила да је пресрела балистичку ракету усмјерену према граду Јанбуу на Црвеном мору.
Јанбу је једно од кључних саудијских средишта за извоз нафте, које омогућава краљевини да испоручује сирову нафту на међународна тржишта преко Црвеног мора, заобилазећи Ормуски мореуз.
Иран је у великој мјери блокирао овај стратешки поморски пролаз откако су Сједињене Америчке Државе и Израел у фебруару покренули нападе на ту земљу.
Коалиција је саопштила да је уништила и двије крстареће ракете изнад Црвеног мора, као и три дрона у јужном дијелу Саудијске Арабије и области Ријада. Међутим, није прецизирано ко стоји иза напада.
У јужном јеменском граду Адену двије ракете пале су на подручје међународног аеродрома, потврдиле су локалне безбједносне власти, оптужујући за напад Хуте, побуњеничку групу повезану с Ираном.
Према њиховим наводима, ријеч је о другом нападу на овај аеродром за мање од седам дана. Хути нису одмах преузели одговорност.
Жртве нису пријављене, а у тренутку напада авион компаније Јеменија ервејз (Yemenia Airways), који је требало да лети за Каиро, припремао се за полијетање.
Ескалација сукоба и све веће безбједносне пријетње на Блиском истоку изазвале су забринутост због сигурности поморског саобраћаја и могућег смањења глобалног снабдијевања енергентима.
Због тога је цијена сирове нафте типа брент у петак накратко достигла 110 долара по барелу, први пут од маја.
Саудијске службе цивилне заштите издале су рано у суботу упозорење за град Абху, на југозападу земље, недалеко од границе с Јеменом. Нешто касније објављено је да је опасност прошла.
Слична упозорења претходно су издата у области Џазан и граду Хамис Мушајту, гдје су овакве ситуације постале учестале откако су прошлог мјесеца обновљене борбе.
Истовремено, медији повезани с Хутима извијестили су о нападима источно од града Саде, на сјеверозападу Јемена.
Коалиција предвођена Саудијском Арабијом саопштила је да је на том подручју уништила два лансера балистичких ракета.
Наставак сукоба између Хута и коалиције предвођене Саудијском Арабијом изазвао је страх од додатног погоршања хуманитарне кризе у Јемену, на шта упозоравају и хуманитарне организације.
Иранска Револуционарна гарда саопштила је у суботу да је нафтни танкер експлодирао и запалио се након што је током проласка кроз Ормуски мореуз налетио на поморску мину, пренијели су ирански медији.
Према њиховим наводима, танкер је превозио више од два милиона барела сирове нафте.
Иранска страна тврди да је брод покушао незаконито да прође кроз овај стратешки поморски пролаз, користећи руту коју власти у Техерану нису одобриле.
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