Ватра гута све пред собом: Хиљаде људи у Калифорнији у опасности, школе затворене

Аутор:АТВ редакција
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Наредбе за евакуацију издате су данас, 17. октобра, за дијелове округа Оринџ у Калифорнији, гдје се пожар Норте брзо шири, а најмање шест кућа је оштећено или уништено.
У гашењу учествује око 400 ватрогасаца, док је још 400 на путу ка угроженим подручјима, саопштили су званичници, преноси АБЦ.
Пожар је избио у петак поподне по локалном времену у Сан Клементеу и до сада је захватио најмање 465 хектара, преноси Танјуг.
Према подацима ватрогасне службе округа Оринџ, евакуација обухвата око 4.600 људи, док је скоро 16.000 људи у угроженом подручју, наведено је у саопштењу.
Шеф ватрогасне службе округа Оринџ Ти-Џеј Мекгаверн рекао је да су временски услови и топографија допринијели брзом ширењу пожара.
У пожару није повређен ниједан становник, али су повреде задобила два ватрогасца.
Ватрогасне екипе гасе пожар са земље и из ваздуха, а грађанима је упућен апел да избјегавају угрожено подручје.
Неколико школа у уједињеном школском округу Капистрано затворено је из предострожности.
Пожар је избио у вријеме неповољних услова за шумске пожаре, укључујући јаке вјетрове Санта Ане и високе температуре.
Упозорења на висок ризик од пожара на снази су до вечерас за округе Лос Анђелес и Вентура, као и за подножје кањона Антилопа.
Пожар Норте гори око 32 километра сјеверно од пожара Хендерсон у војној бази Камп Пендлетон, у округу Сан Дијего, а захватио је 8.000 хектара, преноси Танјуг.
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