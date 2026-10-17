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Ватра гута све пред собом: Хиљаде људи у Калифорнији у опасности, школе затворене

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17.10.2026 09:39

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Ватрогасци поливају водом кров куће која је изгорјела у пожару Норте у петак, 16. октобра 2026. године, у Сан Хуан Капистрану, у Калифорнији.
Фото: Таnjug/AP Photo/Denis Poroy

Наредбе за евакуацију издате су данас, 17. октобра, за дијелове округа Оринџ у Калифорнији, гдје се пожар Норте брзо шири, а најмање шест кућа је оштећено или уништено.

У гашењу учествује око 400 ватрогасаца, док је још 400 на путу ка угроженим подручјима, саопштили су званичници, преноси АБЦ.

Пожар је избио у петак поподне по локалном времену у Сан Клементеу и до сада је захватио најмање 465 хектара, преноси Танјуг.

Према подацима ватрогасне службе округа Оринџ, евакуација обухвата око 4.600 људи, док је скоро 16.000 људи у угроженом подручју, наведено је у саопштењу.

Шеф ватрогасне службе округа Оринџ Ти-Џеј Мекгаверн рекао је да су временски услови и топографија допринијели брзом ширењу пожара.

У пожару није повређен ниједан становник, али су повреде задобила два ватрогасца.

Ватрогасне екипе гасе пожар са земље и из ваздуха, а грађанима је упућен апел да избјегавају угрожено подручје.

Неколико школа у уједињеном школском округу Капистрано затворено је из предострожности.

Пожар је избио у вријеме неповољних услова за шумске пожаре, укључујући јаке вјетрове Санта Ане и високе температуре.

Упозорења на висок ризик од пожара на снази су до вечерас за округе Лос Анђелес и Вентура, као и за подножје кањона Антилопа.

Пожар Норте гори око 32 километра сјеверно од пожара Хендерсон у војној бази Камп Пендлетон, у округу Сан Дијего, а захватио је 8.000 хектара, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

калифорнија

пожар

Америка

ватра

Ватрогасци

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