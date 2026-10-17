Трамп замрзнуо нови пакет санкција Русији

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп замрзнуо је нови пакет санкција против руске економије, само два дана прије него што је требало да ступи на снагу, наводећи да је таква одлука у националном интересу САД.
У извршној наредби потписаној касно синоћ, Трамп је навео да је Конгресу потврдио да је замрзавање "у овом тренутку у националном интересу Сједињених Америчких Држава", али није објаснио разлоге за ту одлуку, преноси Си-Ен-Ен.
Блумберг наводи да је Трамп одустао од спровођења високих царина повезаних са извозом руских енергената пошто би те мјере закомпликовале његова настојања да смањи цијене дизела уочи америчких избора на половини мандата. Директивом су царинске тарифе и даље формално наметнуте, али је њихова примјена обустављена, што значи да би Трамп могао да их примијени касније уколико то буде одлучио, објашњава Блумберг.
Свијет
Трамп: Волио бих да видим Путина на самиту Г20 у Мајамију
Трамп је лично потписао закон о новим санкција против Русије прошлог мјесеца, али је одлуку о замрзавању донио само два дана прије него што је закон требало да ступи на снагу, указује АП, подсјећајући да је закон назван по покојном сенатору из Јужне Каролине Линдзију Грејаму, а циљ је био да се брже заустави доток финансијских ресурса за рат Русије против Украјине.
Према раније усвојеним мјерама, Трамп је имао рок од 30 дана да уведе царине од 100 одсто на сву робу пет купаца руске сирове нафте, а санкције би погодиле бројне руске ентитете и наметнуле би царине од 500 одсто на сав амерички извоз руских енергетских производа. Тај рок је требало да истекне сутра, 18. октобра.
Свијет
"Лажна вијест": Како је Трамп покопао све наводе ФБиХ и мејнстрим медија?
Неочекивана Трампова одлука је донијета недјељу дана након што је он саопштио да су САД пристале да купују дизел од Русије у покушају да снизе глобалне цене енергената, упркос томе што ће то потенцијално нанети штету Украјини у рату са Русијом.
Најновији Трампов потез је изазвао критике америчких демократа и додатно појачао забринутост због све затегнутијих односа Вашингтона и Кијева. Демократска сенаторка Елизабет Ворен критиковала је тај потез, оценивши да Трамп тиме слаби притисак на Кремљ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
09
48
09
46
09
39
09
30
09
25
Тренутно на програму