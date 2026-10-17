Дмитријев о укидању америчких санкција Москви - "историјски тренутак"

Аутор:АТВ редакција
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Суспендовање појединих одредаба закона о санкцијама Русији на које се одлучила администрација предсједника САД Доналда Трампа је заиста важан и историјски тренутак, оцијенио је специјални изасланик руског предсједника за улагања и економску сарадњу са другим земљама Кирил Дмитријев.
Он је на "Иксу" коментарисао противљење америчког предсједника увођењу санкција руским званичницима, банкама и организацијама на основу новог такозваног Грејемовог закона.
Дмитријев је истакао да је закон, који је прошао кроз темељне и негативне промјене након смрти америчког сенатора Линдзија Грејема, могао да обустави економску сарадњу Русије и САД, што би прије свега нанијело велику штету америчкој економији и глобалним тржиштима.
"Економска сарадња Русије и САД је у интересу обје државе. Она доприноси глобалној економској стабилности и поставља темељ за изградњу повјерења и постизања трајног мира", навео је Дмитријев, преноси Срна.
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