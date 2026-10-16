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Конференцијска лига: Фудбалери Борца поражени у Атини

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16.10.2026 20:51

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ФК Борац у Атини против ФК Панатинаикоса
Фото: ATV

Борац није пао у Атини без испаљеног метка, али овај пут Бањалучани су морали да стегну руку ривалима и честитају им на побједу. Панатинаикос је у другом судару са шампионом БиХ освојио три бода те је одбранио домаћи терен на Олимпијском стадиону.

Опширније у видео прилогу...

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Тагови :

Фудбал

ФК Борац

ФК Панатинаикос

Атина

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