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Потресна исповијест мајке Ар Џеја Митија: "Пред смрт му је постављен ултиматум"

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16.10.2026 21:09

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Потресна исповијест мајке Ар Џеја Митија: "Пред смрт му је постављен ултиматум"
Фото: Youtube/Rotten Tomattoes TV

Мајка глумца Ар Џеја Митија први пут је јавно говорила о потресном тренутку када је пронашла свог сина мртвог, истовремено потврдивши да је постојала напетост између звијезде серије „Breaking Bad“ и његове вјеренице због његовог блиског односа са породицом.

Дајна Мити рекла је за Ен-Би-Си њуз да је управо она пронашла тијело свог сина након што је он себи одузео живот у свом дому у Тексасу. Открила је и да 34-годишњи глумац није оставио опроштајно писмо.

Глумчева мајка изнијела је и нове детаље о проблемима у његовој вези, о којима је први извјештавао Ти-Ем-Зи. Признала је да се Ар Џеј Мити борио са притиском да мора да бира између своје вјеренице Кенеди Суарез и породице. Дајна је додала и да је цијела ситуација тешко оптерећивала њеног сина. Ипак, није жељела да улази у детаље о томе због чега је постављен такав ултиматум.

Како је Ти-Ем-Зи раније извијестио, извори блиски глумчевој породици тврдили су да је Кенеди жељела да он изабере између ње и своје мајке, док су тензије расле у данима који су претходили његовој смрти. Дајна је за Ен-Би-Си изјавила да не зна какав је био однос између Ар Џеја и Кенеди у тренутку његове смрти, али је нагласила да никада није жељела да се њен син осјећа примораним да бира између вјеренице и породице.

Према њеним ријечима, њему је увијек било дозвољено да се ожени, одсели и живи сопственим животом. Његова породица би га, како је истакла, увијек чекала и пружала му подршку. Кенеди, међутим, није одговорила на захтјев Ен-Би-Сија за коментар.

Како је Ти-Ем-Зи први објавио, Ар Џеј Мити преминуо је у понедјељак, у 34. години живота, извршивши самоубиство

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Тагови :

Ар Џеј Мити

глумац

Самоубиство

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