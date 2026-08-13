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Овако данас изгледа мали Тома из серије ''Село гори, а баба се чешља'': Мало ко би га препознао

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 18:01

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Радош Бајић у епизоди серије Село гори, а баба се чешља.
Фото: YouTube/Screenshot

Глумац Радош Бајић је серијом "Село гори, а баба се чешља" направио потпуну револуцију - а серија и даље држи статус једне од најгледанијих домаћих серија на нашим просторима, а публика се и данас са осмјехом сјећа ликова из измишљеног села Петловац.

Гледаоци су годинама помно пратили згоде и незгоде породице чувеног Радашина, а посебне симпатије побрао је његов мали унук Тома, кога је тумачио Лука Рашковић.

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Мали Тома је данас одрастао младић кога би мало ко успио да препозна на улици. Недавно је глумац и креатор серије, Радош Бајић, подијелио њихову заједничку фотографију на друштвеним мрежама и разњежио бројне обожаваоце.

Бајић је уз слику написао емотивну поруку:

"Прохујале су скоро двије деценије. Радашинов унук Тома, заправо Лука Рашковић, данас је узоран двадесетједногодишњи момак. Снажне емоције и радост нашег сусрета обиљежавају данашњи дан".

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Тагови :

Радош Бајић

серија Село гори, а баба се чешља

Лука Рашковић

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