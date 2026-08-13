Познати глумац извршио самоубиство: Породица тужи болницу

Аутор:АТВ редакција
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Пет мjесеци након смрти глумца Роберта Карадина његова породица одлучила је да потражи правну помоћ.
Дjеца познатог глумца поднијела су тужбу против управног одбора Универзитета Калифорније, тврдећи да је током његовог лијечења у неуропсихијатријској установи било озбиљних пропуста.
Судски поступак покренут је 7. августа, а међу наводима у тужби налазе се тврдње о противправној смрти, као и о занемаривању и злостављању старије особе.
Карадин је почетком године сам потражио стручну помоћ због суицидалних мисли. Према раније објављеним подацима мртвозорника округа Лос Анђелес глумац је 16. јануара примљен у неуропсихијатријску болницу Ресник, која послује у оквиру УЦЛА. То није био његов први боравак у тој установи. Само неколико дана раније већ је био хоспитализован, али је потом отпуштен.
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Када се поново вратио у болницу, према тврдњама породице, вјеровао је да долази у средину у којој ће бити заштићен и у којој ће добити помоћ која му је била потребна. У судским документима породица наводи да је Карадин осјећао олакшање када је поново примљен на затворено психијатријско одјељење, јер је очекивао да ће се налазити под сталним надзором стручног особља.
Међутим, управо начин на који је третиран током боравка у установи сада је у центру судског спора.
Породица тврди да мјере надзора нису спровођене онако како је било предвиђено и да је у периоду када је Карадину била потребна посебна пажња дошло до низа пропуста.
Посебно се указује на питање безбједности пацијента и на то да ли су запослени учинили све што је било неопходно како би спријечили трагедију.
У тужби се, према писању америчких медија, тврди да одређене процедуре нису биле поштоване досљедно, као и да је било неправилности у вођењу евиденције током његовог боравка.
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