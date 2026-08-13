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Путин први пут на Курилима: Токио одмах уложио протест

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 08:04

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Путин први пут на Курилима: Токио одмах уложио протест
Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool Photo via AP

Предсједник Русије Владимир Путин је први пут допутовао на Курилска острва, гдје је посјетио предузеће за прераду рибе „Јасни“, преносе РИА Новости.

Упознао се са радом предузећа и разговарао са његовим запосленима.

Затим је предсједник обишао Курилску централну окружну болницу и школу „Херој Русије Е. Д. Норполов“. Путин је такође разговарао са локалним становницима.

На крају посјете састао се са губернатором Сахалинске области Валеријем Лимаренком. Разговарали су о порасту броја становника и нивоу зарада у региону.

Дан раније, шеф руске државе стигао је у Јужно-Сахалинск, гдје је учествовао у завршној фази војних вјежби Тихоокеанске флоте, а такође одржао састанак о питањима безбједности источних граница.

Владимир Путин

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Одмах реаговао Јапан

Заузврат, Министарство спољних послова Јапана изразило је протест због посјете предсједника Руске Федерације Владимира Путина Итурупу, који Токио, заједно са још три острва јужних Курила, сматра својом територијом, иако су она ушла у састав СССР-а након Другог свјетског рата, док је, према ставу Москве, суверенитет Руске Федерације над њима неспоран.

Јапан ова острва назива „сјеверним територијама“ или „четири сјеверна острва“.

Саопштење о протесту објављено је на страници Министарства спољних послова Јапана на Иксу под насловом „Саопштење министра спољних послова Мотегија о посјети предсједника Русије Итурупу“, шеф јапанске дипломатије поновио је став Јапана о наводној припадности Итурупа и осталих острва.

„Данас сам из медијских извјештаја сазнао да је предсједник Русије Путин посјетио Итуруп. Четири сјеверна острва, укључујући Итуруп, историјски и са становишта међународног права представљају неодвојиви дио територије наше земље. Јапан изражава одлучан протест поводом ове посјете“, наводи се у саопштењу.

Односе Русије и Јапана дуги низ година оптерећује непостојање мировног споразума. Став Москве је да су острва јужних Курила ушла у састав СССР-а након Другог свјетског рата и да суверенитет Руске Федерације над њима није предмет сумње.

Путин је дан раније изјавио да је Русија била спремна да са Јапаном тражи рјешење питања Курилских острва, која су Русији припала на основу међународних докумената по завршетку Другог свјетског рата.

Према његовим ријечима, Јапан има територијалне претензије према Русији које се односе на Курилска острва, али је рјешење тог питања потврђено у међународним документима као реалност настала након Другог свјетског рата.

Како је истакао руски предсједник, и овдје је Русија била спремна да тражи рјешење с циљем закључења мировног споразума са Јапаном.

Он је подсјетио да је још СССР средином 1950-их година потписао са Јапаном декларацију која је отварала пут ка мировном споразуму. И та страна ју је потписала, али је потом од ње одустала. Након тога је Русија изашла у сусрет молби Токија и обновила дијалог о проналажењу начина за закључење мировног споразума.

Руски амбасадор у Токију Николај Ноздрев изјавио је за РИА Новости да Токио предузима кораке усмјерене на подривање националне безбједности Русије, учествујући у напорима Запада да пружи помоћ Украјини.

„Све то сматрамо недвосмислено непријатељским потезима администрације Санае Такаичи, усмјереним на одуговлачење сукоба и подривање националне безбједности Руске Федерације“, рекао је он.

Према ријечима амбасадора Русије, ријеч је о улагању средстава јапанске компаније у производњу беспилотних летјелица у Украјини, као и о учешћу у програмима НАТО-а за пружање помоћи Украјини.

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Тагови :

Русија

Јапан

Курилска острва

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