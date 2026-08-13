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У земљотресу у Колумбији погинуло 265 људи, повријеђено скоро 3.500

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 07:39

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Ватрогасци претражују рушевине два дана након што је земљотрес погодио Кали у Колумбији, у сриједу, 12. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Santiago Saldarriaga

Најмање 265 људи је погинуло, а 3.494 су повријеђене у земљотресу јачине 7,4 степена који је погодио запад Колумбије, саопштио је данас колумбијски предсједник Абелардо де ла Еспријела.

Пријављено је и 496 несталих, док је погођено више од 25.000 породица, пренио је Паис.

Према подацима које је предсједник изнио у Боготи, земљотрес је уништио 11.347 кућа, а 53.526 је оштећено.

Срушено је 140 зграда, док је штета пријављена на 1.819 школа, 179 здравствених центара, 20 мостова и 203 пута.

Власти настоје да у посљедњим сатима могућим за спасавање пронађу људе који су остали заробљени под рушевинама.

Де ла Еспријела је најавио и проглашење економске ванредне ситуације, којом би влада добила могућност да без претходног одобрења

Конгреса мобилише средства за санацију посљедица катастрофе.

Он је најавио формирање посебног фонда за усмјеравање домаће и међународне помоћи у обнову болница, школа, стамбених објеката, путева и аеродрома.

Земљотрес у Колумбији

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Де ла Еспријела је рекао да ће влада размотрити и субвенције за закупнину грађанима који су остали без домова, ослобађање од плаћања појединих комуналних услуга и пореске олакшице.

Влада је у међувремену именовала геолога Дејвида Тамаја за новог директора Националне јединице за управљање ризицима од катастрофа (УНГРД), која координира распоређивање спасилачких екипа и ресурса.

Тамајо је рекао да ће Колумбија прихватити само спасилачке тимове из Сједињених Америчких Држава, Израела, Еквадора и Салвадора, земаља које је описао као савезнике и које, према његовим ријечима, испуњавају потребне међународне стандарде.

Земљотрес у Колумбији

Одлуку је критиковао бивши предсједник и опозициони лидер Густаво Петро, који је оцијенио да међународна помоћ не би требало да буде условљена политичком идеологијом.

земљотрес у Колумбији

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Помоћ је најавио и шпански кувар и филантроп Хосе Андрес, који је саопштио да ће његова организација World Central Kitchen донирати милион долара за помоћ малим прехрамбеним предузећима погођеним земљотресом.

Циљ је да се тим предузећима омогући да што прије поново отворе ресторане и друге објекте.

Колумбијска влада прогласила је у сриједу тродневну жалост због жртава снажног земљотреса јачине 7,4 степена Рихтерове скале, преноси Танјуг.

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