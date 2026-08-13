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"Ормуз за Иран вриједнији од нуклеарне бомбе": Американци пооштрили "блокаду челичног зида"

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 07:02

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"Ормуз за Иран вриједнији од нуклеарне бомбе": Американци пооштрили "блокаду челичног зида"
Фото: Tanjug/AP/Amirhosein Khorgooi

Америчка Централна команда саопштила је у сриједу да су америчке снаге, у оквиру онога што су назвали спровођењем „блокаде челичног зида“ против Ирана, преусмјериле 59 комерцијалних бродова, онеспособиле три, док су се укрцале на још два.

"Ловац Ф/А-18 полеће са палубе УСС „Џорџ Х. В. Буш“ (ЦВН 77) док брод плови регионалним водама и подржава спровођење америчке блокаде челичног зида против Ирана. До 12. августа, америчке снаге су преусмјериле 59 комерцијалних бродова, онеспособиле три и укрцале се на два како би осигурале потпуно поштовање блокаде – објавио је ЦЕНТКОМ на Иксу.

Алиреза Салими, посланик и члан Предсједавајућег одбора иранског парламента, рекао је у интервјуу за Иранску студентску новинску агенцију (ИСНА) да је Ормуски мореуз за Иран вриједнији од нуклеарне бомбе те да би могао бити искоришћен за рјешавање питања санкција и захтјева за одштету.

"Ормуски мореуз је благослов који је Бог ставио у руке Ирана", рекао је Салими, додајући да су акције САД „отвориле пут“ Ирану да користи овај пловни пут.

Са Ормуским мореузом можемо ријешити питање санкција и одштете и узвратити, додао је.

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Тагови :

Хормушки мореуз

Иран

Америка

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