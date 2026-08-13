Узгајање људских органа за тестирање лијекова?

Аутор:АТВ редакција
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Истраживачки центар у Кембриџу ће, у пројекту вриједном 20 милиона фунти, узгајати људске органе за тестирање лијекова, у очекивању да органоиди и ткива узгајана из људских ћелија дају тачније резултате од животиња на којима су тестирани, изјавио је професор педијатријске гастроентерологије на Институту за матичне ћелије у Кембриџу Матијас Зилбауер.
„То ће имати велики утицај на број коришћених животиња и начин на који ћемо развијати нове лијекове у будућности. Не кажемо да неће бити употребе животиња у блиској или догледној будућности, јер још увијек постоје одређена питања која не могу да се тестирају у овим новим моделима, али смањење је веома реално“, рекао је Зилбауер.
Минијатурни људски органи и друга ткива биће узгајани из ћелија пацијената Националне здравствене службе (НХС) у циљу побољшања тестирања лијекова и смањења броја животиња које се користе у развоју лијекова.
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Научници ће користити грудвице ткива да би сазнали како се болести разликују међу пацијентима, помажући им да идентификују који су третмани најбољи за различите људе на основу одређене патологије која је у основи њиховог стања.
Овај потез означава прелазак са традиционалне употребе животиња као модела за људске болести, ка ономе што истраживачи сматрају прецизнијим и поузданијим тестовима који су засновани директно на људским ткивима.
Према статистици, више од 90 одсто лијекова који прођу тестирање на животињама на крају не прође испитивањима на људима, што поставља питања о вриједности тестова.
„Многе људске болести се или не јављају код животиња или се јављају на другачији начин јер нису људске. Желимо тестове и моделе који нам могу рећи који третмани дјелују и код којих пацијената, а миш нам то не може рећи“, рекао је Зилбауер.
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