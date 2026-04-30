Oтворена заједничка лабораторија за паметну пољопривреду: Сједиште у Источном Сарајеву

Аутор:

АТВ
30.04.2026 21:54

Синиша Берајн
У кинеском граду Ђенђанг, 28. априла 2026. године, свечано је обиљежено оснивање и отварање заједничке лабораторије за паметну пољопривредну технологију и опрему, чије ће сједиште бити у Источном Сарајеву. Церемонија је одржана у кампусу престижног Ђиангсу универзитета, у оквиру међународне конференције о пољопривредној опреми.

Овај значајан пројекат реализује се у оквиру иницијативе Појас и пут, а представља резултат сарадње између Универзитета у Источном Сарајеву и Ђиангсу универзитета, уз кључну улогу Амбасаде БиХ у Кини, која је активно учествовала у иницирању, повезивању партнера и координацији читавог пројекта. Пројекат су подржале и партнерске институције из Републике Српске и Србије.

Свечаности је присуствовало више од 500 званица из академског, институционалног и привредног сектора, што додатно потврђује значај овог догађаја. Међу присутнима био је и амбасадор БиХ у Кини Синиша Берјан, који је у свом обраћању истакао да овај пројекат представља важан искорак у јачању научне и технолошке сарадње између двије земље. Церемонији су присуствовали и представници универзитета из Источног Сарајева, као и представници партнерских институција.

Детаљи пројекта договорени су током прошле године, захваљујући дипломатским активностима Амбасаде и састанцима амбасадора Берјана и проректора Марко Гутаљ са руководством Ђиангсу универзитета.

Пројекат има за циљ развој иновација у области паметне пољопривреде, са фокусом на прецизно управљање пољима, интелигентну механизацију, беспилотне фарме и одрживу производњу. Поред научно-истраживачког рада, лабораторија ће омогућити едукацију младих стручњака и размјену знања између Кине и земаља Централне и Источне Европе.

Подршку пројекту пружиле су бројне институције обје земље, укључујући Министарство науке и технологије Народне Републике Кине, Кабинет српског члана Предсједништва БиХ, Њ.Е. Жељке Цвијановић, Министарство финансија и трезора БиХ, Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске, и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Оснивање ове лабораторије представља важан корак ка модернизацији пољопривреде у региону и отвара ново поглавље у сарадњи са Кином, са дугорочним користима за све укључене стране.

Синиша Берјан

Кина

лабораторија

Источно Сарајево

Пољопривреда

