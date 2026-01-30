Амбасада БиХ у Кини и амбасадор Синиша Берјан двоструки добитници Фред награде

30.01.2026
Дана 22. јануара 2026. године, у Пекингу је свечано одржана манифестација „Церемонија додјеле Глобалне Фред награде и Међународни салон економске, трговинске и културне сарадње“. Међу седам Глобалних Фред награда додјељених том приликом, Амбасада БиХ у Кини добитник је „Глобалне Фред награде за међународну економску сарадњу“, као признање за континуиране и запажене активности у области унапређења економске сарадње.
Награда је додијељена за низ конкретних активности и иницијатива које је Амбасада реализовала у протеклом периоду, а које су у потпуности усклађене са мисијом Глобалне Фред награде, која заговара међународну сарадњу и заједничку корист.
Истовремено, Синиша Берјан, амбасадор БиХ у Кини, добитник је „Глобалне Фред награде за допринос међународној изврсности“ као признање за његова изузетна дипломатска достигнућа и изванредан допринос прекограничној сарадњи. Бројни кинески и страни гости, укључујући дипломатске изасланике, привредне лидере и академске елите, окупили су се како би свjедочили овом двоструком свечаном тренутку који истиче плодне резултате билатералне сарадње и снагу личне дипломатије.
Према званичном образложењу међународног жирија и писању свјетских медија, двострука награда додијељена Амбасади и амбасадору Берјану представља високо признање за посвећеност Амбасаде унапређењу свеукупне сарадње између Кине и БиХ, као и потпуну потврду изузетне дипломатске праксе амбасадора Берјана и његовог далекосежног утицаја у промовисању глобалне, разноврсне сарадње од тренутка ступања на дужност. Том приликом, посебно је истакнут амбасадоров значајан допринос продубљивању билатералних односа између Кине и БиХ, укључујући његово активно учешће у успостављању више братимских односа између градова двије земље, као и континуирану промоцију економије БиХ, инвестиционих потенцијала, културе, туризма и академске сарадње на међународној сцени.
Међународни жири награде је нагласио да су и достигнућа Амбасаде и прагматичне иницијативе амбасадора Берјана у области сарадње у потпуности усклађени са мисијом Глобалне Фред награде, која промовише међународну сарадњу и обострану корист.
Приликом пријема награда, амбасадор Берјан изразио је искрену захвалност међународном одбору Глобалне Фред награде, као и свим странама које подржавају сарадњу између Кине и БиХ. Он је истакао да ова два признања припадају заједничким напорима институција и привредних субјеката обје земље на унапређењу билатералне сарадње и јачању међународних односа.
Као ауторитативно признање са глобалним утицајем, Глобална Фред награда, са сједиштем у Канади, посвећена је одавању признања истакнутим институцијама и појединцима који унапређују међународну сарадњу на обострану корист, координирани развој и културну размјену. Објављена вијест о додјели Глобалних Фред награда привукла је пажњу медија широм свијета, нарочито у Канади, САД и Кини.
