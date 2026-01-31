Бејби бум у Српској

31.01.2026
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 30 беба, од којих 11 дјевојчица и 19 дјечака.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 14, затим у Градишци и Добоју по три, Требињу, Невесињу, Приједору по двије, Зворнику, Фочи, Источном Сарајеву и Бијељини по једна беба, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и 10 дјечака, Градишци дјевојчица и два дјечака, Добоју двије дјевојчице и дјечак, Требињу по једна дјевојчица и дјечак, Невесињу двије дјевојчице, Приједору два дјечака, Зворнику, Источном Сарајеву и Фочи по један дјечак и Бијељини дјевојчица.
