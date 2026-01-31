Расте број жртава ледене олује: Стотине хиљада људи без струје

Извор:
Снажна зимска олуја погодила је источну обалу Сједињених Америчких Држава, доносећи мећаве, поплаве и масовне нестанке струје, док власти упозоравају на даљи пораст броја жртава и изузетно опасне услове на путевима.
Снажна олуја погодила је источну обалу Сједињених Америчких Држава, доносећи јаке вјетрове, обилне сњежне падавине и поплаве, док су десетине хиљада домова и предузећа остале без струје.
Метеоролози упозоравају да би мећаве могле да захвате југоисточне дijелове земље који су навикли на урагане, али не и на екстремни снијег, пренео је АП.
У Миртл Бичу у Јужној Каролини очекивано је око 15 центиметара снијега, а градоначелник Марк Круеа рекао је да локалне власти немају адекватну опрему за чишћење. Снијег се предвиђа и у Јужној и Сјеверној Каролини, Вирџинији и сјевероисточној Џорџији, са могућим падавинама до 30 центиметара у дијеловима Сјеверне Каролине, док би се сњежне падавине могле да покрију територију од Мериленда до Мејна.
Гувернер Тенесија Бил Ли позвао је електродистрибуцију да пружи јасан временски оквир за обнављање снабдијевања и транспарентност о радовима. Званичници наводе да је олуја у Мисисипију најгора од 1994. године, отворено је око 80 центара за гријање, а Национална гарда помаже у достави залиха.
До сада је више од 100 људи преминуло од посљедица хладноће или изложености угљен-моноксиду, већином у Тенесију, Мисисипију и Луизијани. У Сјеверној Каролини стотине војника Националне гарде и државних службеника припремају путеве и помажу становништву, док грађани снабдијевају резервоаре пропана и брину о потенцијалном оштећењу обалних кућа због олује.
