Logo
Large banner

Расте број жртава ледене олује: Стотине хиљада људи без струје

Извор:

Танјуг

31.01.2026

07:57

Коментари:

0
снијег америка
Фото: Tanjug / AP / Charles Krupa

Снажна зимска олуја погодила је источну обалу Сједињених Америчких Држава, доносећи мећаве, поплаве и масовне нестанке струје, док власти упозоравају на даљи пораст броја жртава и изузетно опасне услове на путевима.

Снажна олуја погодила је источну обалу Сједињених Америчких Држава, доносећи јаке вјетрове, обилне сњежне падавине и поплаве, док су десетине хиљада домова и предузећа остале без струје.

Када

Регион

Дјевојка умрла у кади, стигао шокантан налаз вјештака

Метеоролози упозоравају да би мећаве могле да захвате југоисточне дijелове земље који су навикли на урагане, али не и на екстремни снијег, пренео је АП.

У Миртл Бичу у Јужној Каролини очекивано је око 15 центиметара снијега, а градоначелник Марк Круеа рекао је да локалне власти немају адекватну опрему за чишћење. Снијег се предвиђа и у Јужној и Сјеверној Каролини, Вирџинији и сјевероисточној Џорџији, са могућим падавинама до 30 центиметара у дијеловима Сјеверне Каролине, док би се сњежне падавине могле да покрију територију од Мериленда до Мејна.

Гувернер Тенесија Бил Ли позвао је електродистрибуцију да пружи јасан временски оквир за обнављање снабдијевања и транспарентност о радовима. Званичници наводе да је олуја у Мисисипију најгора од 1994. године, отворено је око 80 центара за гријање, а Национална гарда помаже у достави залиха.

СПЦ

Друштво

Славимо Светог Атанасија Великог, ово су обичаји

До сада је више од 100 људи преминуло од посљедица хладноће или изложености угљен-моноксиду, већином у Тенесију, Мисисипију и Луизијани. У Сјеверној Каролини стотине војника Националне гарде и државних службеника припремају путеве и помажу становништву, док грађани снабдијевају резервоаре пропана и брину о потенцијалном оштећењу обалних кућа због олује.

Подијели:

Тагови:

Америка

Снијег

невријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Осумњичени за крађу криптовалута вриједних 65 милиона долара крије се у БиХ?

Свијет

Осумњичени за крађу криптовалута вриједних 65 милиона долара крије се у БиХ?

17 ч

0
Додик у Мађарској, данас састанак са Орбаном

Република Српска

Додик у Мађарској, данас састанак са Орбаном

17 ч

12
Мирјана Пајковић након афере ''снимак'' дошла у БиХ: На ивици суза се исповједила

Регион

Мирјана Пајковић након афере ''снимак'' дошла у БиХ: На ивици суза се исповједила

1 д

3
Породица Мустапић

Друштво

Вратили се у БиХ и покренули бизнис: Њемачка није мјесто гдје желимо одгајати дијете

1 д

1

Више из рубрике

Осумњичени за крађу криптовалута вриједних 65 милиона долара крије се у БиХ?

Свијет

Осумњичени за крађу криптовалута вриједних 65 милиона долара крије се у БиХ?

17 ч

0
Краљ дијаманта преминуо током бизарног захвата

Свијет

Краљ дијаманта преминуо током бизарног захвата

1 д

0
Незапамћена трагедија: Урушио се рудник, више од 200 мртвих

Свијет

Незапамћена трагедија: Урушио се рудник, више од 200 мртвих

1 д

0
Дмитријев: Злобна Каја Калас, свака нормална организација би је отпустила

Свијет

Дмитријев: Злобна Каја Калас, свака нормална организација би је отпустила

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner