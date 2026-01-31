Осумњичени за крађу криптовалута вриједних 65 милиона долара крије се у БиХ?

Извор:
Андеан Међедовић, рођен у Канади, осумњичен за крађу криптовалута вриједних 65 милиона долара, наводно је посљедњи пут виђен у Босни и Херцеговини, одакле му се губи сваки траг.
Како пишу канадски медији, он се појавио у БиХ након што је пуштен из српског притвора, избјегавајући тако вишеструке међународне потјернице и налоге за хапшење.
Судски записи о случају Међедовића откривају преваре вриједне 65 милиона долара у криптовалутама, лажне пасоше, путовања широм свијета и повезаност са хаковањем платформи KyberSwap и Indexed Finance. Истраге низоземских, америчких и балканских власти указују на уцјењивачке поруке, али и вишегодишњу међународну потјеру.
Наиме, ријеч је о познатом канадском математичару, који је пуштен након што је у Србији био притворен 105 дана током 2024. године. Али, сада му се губи сваки траг, иако круже гласине да се налази негдје у Босни и Херцеговини.
Андеан Међедовић, рођен је у Хамилтону, познат је по изузетном математичком талент. Своје образовање и ракошни таленат искористио је да превари крипто пројекте за више од 65 милиона долара. Иако га је Интерпол ухватио у Европи прије двије године, „аналитички лопов“ данас је недоступан правосудним органима.
Како преносе медији, Међедовић је завршио средњу школу са 14 година, а мастер из математике стекао са 18 година. Потом се окренуо криминалу, а међународни проблеми почели су након лета из амстердамског аеродрома Schiphol ка Кувајту.
Дана 11. децембра 2023, двије седмице након тог путовања, низоземсле власти издале су европску потјерницу за „клинцем који је извео хак вриједан 48 милиона долара” у дигиталној имовини. Међедовић је ухапшен у Београду девет мјесеци касније.
Користио лажна имена и пасоше у хотелима широм Европе
Према записима из поступка екстрадиције пред Вишим судом у Београду, које су прегледали истраживачки новинари, док је био у бјекству, “контролисао” је око 65 милиона долара у криптовалутама.
Нико није успио да утврди тачне локације које је посјећивао од 2021. па све до хапшења у Београду. Међедовић је својевремено рекао да је боравио у Јужној Америци, на разним острвима, али и у затвору „негдје у Европи“. Наводно је пропутовао Бразил, Дубаи и Шпанију након нестанка крајем 2021.
„Можда може да живи на високој нози,“ рекао је Кајл Армстронг, бивши агент ФБИ-а. „Међутим, да бисте платили кирију, купили ауто или путовали, нема много мјеста која прихватају криптовалуте.“ Армстронг вјерује да је осумњичени можда „уновчио дио својих милиона.“
Међедовић је веома познат у крипто круговима јер се вјерује да је искористио двије платформе. Америчко Министарство правде и Низоземска повезали су га са хаковањем на KyberSwap и ДеФи multichain агрегатор са сједиштем у Вијетнаму.
Како је извијестио Cryptopolitan, KyberSwap је 2023. претрпио напад ботом на фронт-енд, што је довело до губитка 48 милиона долара корисничких средстава. Након што је преваром однио ову крипто- имовину, нападач је послао јавну поруку фирми: „Преговори ће почети за неколико сати када се потпуно одморим. Хвала.“
Управо та порука је касније постала дио америчке оптужнице отпечаћене почетком 2025, гдје је он оптужен за изнуду. Низоземске власти тврде да је у то вријеме био у хотелу у Хагу, гдје се Међедовић пријавио са лажним словачким пасошем, а напустио га јутро после хакерског напада, иако је већ био платио за мјесец дана боравка.
Суд у Онтарију издао је налог за хапшење крајем 2021. када се није појавио на грађанском суђењу. Наводно је искористио рањивости кода на платформи Index Finance прибавивши 16,5 милиона долара са својих 18 година.
Према записима низоземске полиције, користио је босанскохерцеговачки пасош за један лет те словачки за путовање у Сарајево. Међедовић је још пред судом у Београду рекао да посједује држављанство БиХ, а не канадско.
Канадско Министарство спољних послова потврдило је да је „било упознато са канадским држављанином притвореним у иностранству“ током љета 2024.
Након првог путовања у БиХ, 2023. године, услиједила је Интерполова црвена потјерница. Његова сљедећа потврђена локација била је Уједињени Арапски Емирати. Рекао је београдском суду да је „био у Дубаију четири мјесеца“ користећи име Лоренцо. Под тим именом је изнајмио и стан у Београду, што је довело до његовог хапшења у августу 2024.
Међедовић је био у притвору 105 дана, али је пуштен након што Низоземска није успјела у покушају екстрадиције.
Амерички судски поднесак из јануара прошле године открио је да се „оптужени вјероватно налази на слободи, у Босни и Херцеговини.“ Када су новинари ЦБЦ-а чули гласине да је у близини Сарајева, контактирали су управника зграде у којој је наводно живио. Међутим, речено им је да су власти долазиле да га траже, али да „никада није виђен тамо.“
