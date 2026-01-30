Краљ дијаманта преминуо током бизарног захвата

Извор:
Блиц
30.01.2026
22:33
Коментари:0
Луксуз, дијаманти и престижна адреса у самом срцу Париза нису били довољни да сачувају живот човјеку који је владао свјетским тржиштем драгог камења.
Ехуд Арје Ланиадо, белгијско-израелски магнат, чије је име деценијама било синоним за екстремно богатство, окончао је свој пут на најбизарнији и најтрагичнији начин, током рутинског захвата за повећање пениса у једној приватној клиници, пише Блиц.
Судбоносне вечери у марту 2019. године, Ланиадо се налазио у реномираној ординацији у центру француске престонице. Према наводима свједока, он је током примања ињекција изненада колабирао. Упркос хитној интервенцији болничара који су убрзо стигли на лице мјеста, милијардеру није било спаса; срце „краља дијаманата“ престало је да куца тамо гдје је најмање очекивао, остављајући иза себе империју и безброј питања.
Мистерија фаталне ињекције: Шта је заправо убило милијардера
Француска полиција је случај првобитно истраживала као могуће убиство из нехата, али је истрага убрзо добила неочекиван обрт.
Тужилаштво је након детаљне анализе закључило да саме ињекције нису биле директан узрок смрти. Обдукција је открила да је Ланиадо имао значајно увећано срце, а патолози су случај прогласили отказивањем срчаног мишића услијед екстремног физичког стреса.
Међутим, оно што је посебно шокирало јавност били су налази форензичара о супстанцама које је милијардер користио. Утврђено је да је Ланиадо конзумирао забрањене супстанце, као и лијекове за побољшање ерекције. Према ријечима стручњака, управо је коктел тих супстанци у комбинацији са стресом током захвата драстично повећао ризик од срчаног удара, што се на крају показало кобним.
Љекарима трајно забрањен рад
Након вишегодишњег судског процеса, случај је коначно добио епилог, преносе страни медији. Фокус суђења био је на раду саме клинике и поступцима љекара у критичним моментима након пацијентовог колапса. Оснивач клинике, пластични хирург Гај Х. и његов колега који га је мијењао тог дана, проглашени су кривим за непружање помоћи, кршење прописа о лијековима и неовлашћено бављење медицином.
Тужилаштво је током процеса изнијело фрапантне податке: хирург није имао потребну регистрацију код медицинске коморе и обављао је захвате без важеће лиценце. Клиника се суочила са оптужбама за дугогодишњу упитну праксу, која је у потпуности испливала на видело тек након смрти славног клијента. Оба љекара, који су већ у осмој деценији живота, добили су условне затворске казне и високе новчане глобе, уз трајну забрану бављења медицинском праксом, иако су ослобођени директне кривице за саму милијардерову смрт.
Од “Плавог мјесеца” до трагичног краја: Ко је био Ехуд Арје Ланиадо
Ехуд Арје Ланиадо није био само богаташ; био је једна од најутицајнијих фигура у глобалном бизнису са дијамантима. Власник консултантске фирме Мерцурy Диамонд, Ланиадо је био човјек из сјенке иза неких од највећих продаја у историји. Управо он је 2015. године стајао иза продаје чувеног дијаманта „Блуе Моон оф Јосепхине“, једног од најскупљих каменова на свијету, који је продат за невјероватних 48,4 милиона долара.
Његов успон био је метеорски – од скромних почетака у Антверпену до статуса неприкосновеног ауторитета за процјену вриједности дијаманата. Ипак, његова опсесија физичким изгледом и статусом, према ријечима његових блиских сарадника, била је његова слаба тачка. Иронија судбине је хтјела да човјек који је провео живот тражећи савршенство у најтврђем камену на свијету, страда у потрази за сопственим естетским савршенством.
