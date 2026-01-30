Звезда не може без драме: Коцкали се, али се извукли

Извор:
Телеграф
30.01.2026
22:18
Кошаркаши Црвене звезде су уписали и нову побједу у оквиру Евролиге, поприлично важну пред наставак такмичења.
Они су на свом терену славили против Дубаија са 95:92 у оквиру 25. кола, чиме су уписали свој 15. тријумф и сада су дошли корак ближе ТОП 8 фази!
Какав меч Звезде, рекло би се - дежа ви, већ виђено од црвено-бијелих јер се стекао утисак да то раде читаве сезоне. Почну утакмицу на савршен начин, заличе на најбољу екипу у цијелој Европи, а онда се догоди суноврат из ког је питање - има ли повратка?
Тешко је рећи до кога је у овој ситуацији, прст би могао да се упери увијек прво у тренера који је и на овом мечу "убио моменат" екипе, када је одлучио да промијени читаву петорку, прије свега Кодија Милера Мекинтајера који је убацио девет поена, а уз то и додао шест асистенција и три скока.
Можда је до тренера, а опет, можда је и до играча који су у себе убризгали превелику дозу самопоуздања и мисли да ће "они ово лако ријешити".
Казнио је то Дубаи, пријетио је током друге, а и треће дионице. Дубаи се потпуно вратио у меч током других 10 минута на паркету, дисали су за вратом, имали су прилике да дођу и до вођства... На крају, Звезда је сачувала минимално вођство и отишло се у друго полувријеме.
Имао је Саша Обрадовић и доста утицаја од стране Џордана Нворе, који је постигао 10 поена од 24 екипе Звезде у трећој дионици, коју је Џеред Батлер завршио тројком и тако донио Звезди предност од 68:61.
Погодио је на отварању посљедње дионице тројку преко Бејкона, али је Батлер наставио у свом ритму и дошао је до нових поена, којима је Звезду одвео у нову побједу.
Црвено-бијели су на крају задовољни остали у Београду, пошто се може рећи да су одиграли сјајну, али дословно - сјајну утакмицу, иако тако није изгледало током неких дијелова. На крају је све могло да оде и у драму.
Дубаи је успио преко Бејкона да смањи на осам поена заостатка, али је потом Нвора успио да дође до поена, пошто се уплела рука Кабенгелеу, који је утицао на тај шут. Црвено-бијели су дошли до велике побједе.
Додуше, дошло је до великог опуштања на самом крају, када је Дубаи успио да веже поене, али, на срећу су имали велику предност.
На самом крају меча, најбољи код побједника био је Џордан Нвора са 22 поена, Ебука Изунду је додао 18, а Коди и Батлер по 16.
У екипи Дубаија је најбољи био Мфионду Кабегеле са 24 поена, Двејн Бејкон је додао 19, Мекинли Рајт 16, а Алекса Аврамовић 11, преноси "Телеграф".
