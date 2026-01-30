Logo
Какав дуел "будућности" НБА: Флег 49 поена, Книпел осам тројки

Извор:

Кликс

30.01.2026

08:04

Какав дуел "будућности" НБА: Флег 49 поена, Книпел осам тројки
Фото: Tanjug / AP / Jessica Tobias

Кошаркаши Далас Маверикса поражени су на свом терену од Шарлот Хорнетса резултатом 123:121, уз чудесну партију првог пика прошлогодишњег НБА драфта, Купера Флега.

Флег, који је у децембру напунио 19 година, убацио је чак 49 поена и тако поставио нови НБА рекорд по броју поена на једној утакмици за тинејџере. Досадашњи рекорд држао је Клиф Робинсон, који је 9. марта 1980. године постигао 45 поена за Њу Џерзи против Детроита.

Осим поена, Флег је уписао и личне рекорде са 20 погођених шутева из 29 покушаја, уз 10 скокова, али то на крају није било довољно за побједу Даласа.

Дуел кандидата за рукија године

Кључни тренутак утакмице догодио се седам секунди прије краја, при резултату 121:121, када је Кон Книпел пресјекао лоше додавање Флега близу центра, кренуо према кошу и изнудио фаул управо од њега.

Лопта се том приликом заглавила између обруча и табле, а Книпел је потом са линије слободних бацања био сигуран. Флег је у посљедњем нападу имао шут за продужетак, али је лопта погодила задњи дио обруча.

На другој страни, Кон Книпел је убацио чак осам тројки, чиме је поставио рекорд франшизе Хорнетса за једног рукија, а сусрет је завршио са 34 поена.

Шарлот је овом побједом стигао до петог узастопног тријумфа, што им је најдужи побједнички низ још од фебруара 2023. године.

Брендон Милер додао је 23 поена, што му је девета узастопна утакмица са најмање 20 поена, док је Ламело Бол уписао 22 поена, погодивши шест шутева за три поена.

Код Даласа се са клупе истакао Клеј Томпсон са 16 поена (4/11 за три поена). Маверикси су уписали трећи узастопни пораз, сва три на домаћем терену, након ранијег низа од четири побједе.

Ово је био први НБА дуел између Книпела и Флега, који су у сезони 2024/25 заједно наступали као студенти на Универзитету Дјук.

Резултати:

Филаделфија 76ерси – Сакраменто Кингси 113:111

Вашингтон Визардси – Милвоки Бакси 109:99

Атланта Хокси – Хјустон Рокетси 86:104

Чикаго Булси – Мајами Хит 113:116

Далас Маверикси – Шарлот Хорнетси 121:123

Денвер Нагетси – Бруклин Нетси 107:103

Финикс Санси – Детроит Пистонси 114:96

Минесота Тимбервулвси – Оклахома Сити Тандер 123:111

