Маестрални Ђоковић у финалу

Извор:

АТВ

30.01.2026

07:14

Коментари:

3
Маестрални Ђоковић у финалу
Фото: Tanjug / AP / Asanka Brendon Ratnayake

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић данас ће покушати да избори ново финале Аустралијан опена. Србин ће се у полуфиналу суочити са другим тенисером свијета, Италијаном Јаником Синером.

Меч пратите уживо на порталу atvbl.rs.

УЖИВО: ПОЧЕО МЕЧ

Пети сет

Синер је био сигуран на свој сервис, а потом имао је и двије везане на Новаков сервис, али није дошао до брејка. И у идућа два гема слична ситуација. Новак је опет спасавао брејк лопте, опет пут три. И овај пут је успио, те је поравнао резултат на 2:2.

Ђоковић успио да искористи прву брејк лопту у петом сету и налази се на корак од финала.

Четврти чет - Сјајни Ђоковић

Новак одмах прави брејк на старту сета. Након тога су оба играча сачувала своје сервисе.

Дошао је Новак до 5:3, након што је спасио двије брејк лопте. Остао је Ђоковић миран на свој сервис и дошао до гема и петог сета

Трећи сет - један брејк пресудио

Новак игра одлично, али ипак у првих шест гемове није било брејка.Након што су девет гемова није било брејка, Синер је Ђоковићу одузео сервис и дошао до трећег сета.

Други сет - Ђоковић узвраћа ударац

Ђоковић има први сервис у другом сету. У прва три гема није било брејкова. Мора се рећи да Ђоковић дјелује доста боље у наставку меча.

Дошао је најбољи тенисер свих времена до брејка, па се онда суочио са брејк лоптама. Ипак, још једном је потврдио о каквој се "глави" ради. Спасао је три брејк лопте и повео са 4:1.

Синер је опет пријетио на сервис Ђоковића, опет је имао брејк лопту, али је Новак био одличан и дошао на корак од другог сета.

Био је Новак сигуран на свој сервис и дошао до другог сета.

Први сет - Синер осваја први сет

Није добро почело по Ђоковића. Синер је одмах дошао до брејка и уз своје сервисе повео са 3:0. У наредна четири гема играчи су сачували свој сервис, иако је било прилика за брејк на обје стране. Исто је било и у идућа два гема, па Италијан долази до првог сета.

Очекује се прави тениски спектакл на Род Лејвер арени у Мелбурну. Биће то њихов 11. међусобни дуел, при чему Синер тренутно води са 6:4 у побједама и у меч улази са серијом од пет узастопних тријумфа над српским асом.

Аустралија је Новаков терен

Ипак, Аустралијан опен је турнир на којем је Ђоковић годинама неприкосновен. Српски тенисер у Мелбурну игра свој најбољи тенис, а управо овдје је градио дио историје којом је постао најуспјешнији гренд слем играч свих времена.

Синер, са друге стране, у полуфинале улази као тренутно најконстантнији играч на АТП туру, са снажним ритерном и изузетно агресивном игром са основне линије. Његов напредак у претходних годину дана учинио га је једним од најтежих могућих ривала за Ђоковића.

