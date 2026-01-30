Хорор: Полиција затекла монструма како силује дјевојчицу

Извор:
30.01.2026
17:43
Коментари:1
Тежак случај потресао је Косово. Локална полиција затекла је на дјелу 54-годишњака како силује 12-годишњу малољетницу, у селу Дубрава.
Потом је полиција ухапсила осумњиченог и, одлуком тужиоца, задржала га у притвору 48 сати.
Из Основног тужилаштва у Пећи наводе да тужилац случаја припрема захтјев за одређивање мјере притвора за 54-годишњака.
Портпарол Основног тужилаштва у Пећи, Шкодран Никчи, рекао је да је на мјесту догађаја извршен неопходан увиђај од стране полиције.
"Јуче је полиција на дјелу ухватила лице које је извршило кривично дјело силовања над малољетницом, при чему је на лице мјеста, поред полиције, изашао и државни тужилац, бранилац жртава и сви релевантни органи, укључујући и друге институције. Укључено лице је задржано 48 сати по налогу државног тужиоца и истовремено се припрема захтев за одређивање мјере притвора за кривично дјело силовања“, нагласио је он.
"ИндексОнлајн" је током дана јавио да је осумњичени Том Прекај из Гуракоца.
