Затресла се Србија: Земљотрес се осјетио недалеко од овог града

Извор:
Блиц
30.01.2026
17:13
Коментари:0
Земљотрес јачине 2 степена Рихтера погодио је подручје Мионице, надомак Ваљева, саопштио је Републички сеизмолошки завод Србије.
Према тренутно доступним информацијама из Републичког сеизмолошког завода, земљотрес се догодио данас око 12.40 по локалном времену на дубини од два километра.
Наука и технологија
Пронађена потенцијално настањива планета: Слична је Земљи
Како се види на наведеним координатама РСЗ, епицентар је био између Мионице, Кључа, Толића и Паштрића.
За сада нема информација о томе да ли је и колику материјалну штету проузроковао земљотрес, преноси Блиц.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму