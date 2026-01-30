"Насмијани убица" ипак неће бити погубљен

30.01.2026
16:56
Коментари:0
Луиђи Манђоне неће добити смртну казну због убиства Брајана Томпсона, извршног директора компаније "Јунајтед хелткер", у децембру 2024. године.
Си-ен-ен наводи да је такву пресуду данас донела Маргарет Гарнет, федерални окружни судија.
Америчка телевизија наводи да је ова одлука пораз за федералне тужиоце, који су били непоколебљиви у тражењу смртне казне у овом случају.
Судија Гарнет је такође пресудила да се у процес Манђонеу, познатом као "насмијани убица", уведу докази пронађени у његовом ранцу приликом хапшења.
Полиција је заплијенила неколико предмета из Манђонеовог ранца, укључујући пиштољ, пун шаржер и црвену свеску – кључне доказе за које власти тврде да га повезују с убиством Томпсона.
Манђонеови адвокати су се залагали за то да се докази искључе из суђења.
Они су тврдили да је претрес ранца њиховог клијента био незаконит јер полицајци за то још нису имали налог, а није постојала непосредна пријетња која би оправдала претрес без налога.
