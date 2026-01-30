Logo
Large banner

"Насмијани убица" ипак неће бити погубљен

30.01.2026

16:56

Коментари:

0
Луиђи Манђоне "Насмијани убица"
Фото: Printscreen/Youtube/ABC News

Луиђи Манђоне неће добити смртну казну због убиства Брајана Томпсона, извршног директора компаније "Јунајтед хелткер", у децембру 2024. године.

Си-ен-ен наводи да је такву пресуду данас донела Маргарет Гарнет, федерални окружни судија.

Америчка телевизија наводи да је ова одлука пораз за федералне тужиоце, који су били непоколебљиви у тражењу смртне казне у овом случају.

Судија Гарнет је такође пресудила да се у процес Манђонеу, познатом као "насмијани убица", уведу докази пронађени у његовом ранцу приликом хапшења.

банјалука скупстина

Бања Лука

Бањалука добила буџет: Ево колико износи

Полиција је заплијенила неколико предмета из Манђонеовог ранца, укључујући пиштољ, пун шаржер и црвену свеску – кључне доказе за које власти тврде да га повезују с убиством Томпсона.

Манђонеови адвокати су се залагали за то да се докази искључе из суђења.

Они су тврдили да је претрес ранца њиховог клијента био незаконит јер полицајци за то још нису имали налог, а није постојала непосредна пријетња која би оправдала претрес без налога.

Подијели:

Тагови:

погубљење

пресуда

Смртна казна

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић, полуфинале Аустралијан опен 2026

Тенис

Човјек звани рекорд: Ђоковић је у петак оборио још неколико

1 д

0
Куртиновић поново опозван, Савичић предсједник Скупштине

Градови и општине

Куртиновић поново опозван, Савичић предсједник Скупштине

1 д

0
ЕУ на кољенима након прекида привредних веза са Русијом

Свијет

ЕУ на кољенима након прекида привредних веза са Русијом

1 д

0
Бањалука добила буџет: Ево колико износи

Бања Лука

Бањалука добила буџет: Ево колико износи

1 д

0

Више из рубрике

ЕУ на кољенима након прекида привредних веза са Русијом

Свијет

ЕУ на кољенима након прекида привредних веза са Русијом

1 д

0
Жена држи нож

Свијет

Ножем одсјекла гениталије партнеру, па отишла у куповину крвавих руку

1 д

0
Захарова: Русија није повезана са нафтним танкером "Гринч"

Свијет

Захарова: Русија није повезана са нафтним танкером "Гринч"

1 д

0
Број незапослених у Њемачкој премашио три милиона

Свијет

Број незапослених у Њемачкој премашио три милиона

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner