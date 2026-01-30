Logo
Ножем одсјекла гениталије партнеру, па отишла у куповину крвавих руку

30.01.2026

16:39

Жена је у Билбау, на сјеверу Шпаније, извршила брутални напад ножем на свог партнера, одсјекавши му гениталије прије него што је, према извјештајима, отишла у куповину са рукама прекривеним крвљу.

Полиција је потврдила хапшење осумњичене, 55-годишње Јужноамериканке, због сумње на убиство, док је њен партнер, 67-годишњи мушкарац европског поријекла, пронађен мртав у стану са јасним знацима насилне смрти.

Ертзаинца, аутономна полицијска снага Баскије, позвана је на терен у стамбеном насељу Урибари, гдје је осумњичена на лицу мјеста признала убиство.

Полиција је одбила да коментарише посјекотине гениталија и тврдње о куповини које је првобитно емитовала шпанска телевизијска станица Телесинко.

Комшије су рекле да је пар живио у изнајмљеном стану на петом спрату и описали жртву као власника бара који је цијелог живота живио у том крају. Његова партнерка се уселила код њега прије око четири године, додали су, пише "The Sun".

