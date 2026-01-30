Logo
Њемачка је отворила "врата пакла"?
Фото: Pixabay

Алтернатива за Њемачку (AfD) оптужила је канцелара Фридриха Мерца и његову владајућу црно-црвену коалицију да манипулишу временом како би били постигнути климатски циљеви.

Након ових оптужби услиједила је жустра расправа у њемачком парламенту, Бундестагу.

Захтјев за дебату поднијела је посланица AfD-а Никол Хохст, која је током говора у четвртак увече изјавила да се води „озбиљна“ расправа о „намјерном испуштању честица у атмосферу ради постизања климатских ефеката“. Према њеним ријечима, ти загађивачи ће се временом акумулирати, због чега тврди да се „климатским екстремизмом“ отварају врата пакла, пише „Билд“, а преноси „Вечерњи лист“.

Огласили се из владајуће Демохришћанске уније

Из владајуће Демохришћанске уније (CDU) признају да постоје одређене манипулације временом, али истичу да се оне одвијају под строгом контролом.

„Манипулација временом одвија се искључиво у оквиру строго регулисаног система“, изјавио је Реза Асгари из CDU-а, док је посланик друге владајуће странке, Социјалдемократске партије (SPD), Холгер Ман појаснио да локални временски експерименти и глобални геоинжењеринг нису исто.

„Геоинжењеринг се не спроводи ни у Њемачкој ни у Европској унији. У Њемачкој постоји само регионално сузбијање града, што је мјера која нема никакав утицај на климу. Својим приједлогом AfD конструише сценарио пријетње који нема утемељење у стварности“, нагласио је Ман.

Геоинжењеринг

Појам „геоинжењеринг“ односи се на технолошке мјере великих размјера којима би људи намјерно интервенисали у климатском систему. То, између осталог, укључује методе уклањања угљен-диоксида из атмосфере и његово складиштење под земљом, као и мјере вјештачког смањења сунчевог зрачења које допире до Земље, познате као модификација сунчевог зрачења (SRM).

Ове мјере сматрају се веома контроверзним, јер носе високе ризике и не отклањају узроке климатских промјена.

Још 2025. године њемачка влада је појаснила да геоинжењеринг није „опција климатске политике“, уз образложење да са собом носи озбиљне „импликације“ и „ризике“.

