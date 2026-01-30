Њемачка је отворила "врата пакла"?

Извор:
Вечерњи.хр
30.01.2026
14:26
Алтернатива за Њемачку (AfD) оптужила је канцелара Фридриха Мерца и његову владајућу црно-црвену коалицију да манипулишу временом како би били постигнути климатски циљеви.
Након ових оптужби услиједила је жустра расправа у њемачком парламенту, Бундестагу.
Захтјев за дебату поднијела је посланица AfD-а Никол Хохст, која је током говора у четвртак увече изјавила да се води „озбиљна“ расправа о „намјерном испуштању честица у атмосферу ради постизања климатских ефеката“. Према њеним ријечима, ти загађивачи ће се временом акумулирати, због чега тврди да се „климатским екстремизмом“ отварају врата пакла, пише „Билд“, а преноси „Вечерњи лист“.
Из владајуће Демохришћанске уније (CDU) признају да постоје одређене манипулације временом, али истичу да се оне одвијају под строгом контролом.
„Манипулација временом одвија се искључиво у оквиру строго регулисаног система“, изјавио је Реза Асгари из CDU-а, док је посланик друге владајуће странке, Социјалдемократске партије (SPD), Холгер Ман појаснио да локални временски експерименти и глобални геоинжењеринг нису исто.
„Геоинжењеринг се не спроводи ни у Њемачкој ни у Европској унији. У Њемачкој постоји само регионално сузбијање града, што је мјера која нема никакав утицај на климу. Својим приједлогом AfD конструише сценарио пријетње који нема утемељење у стварности“, нагласио је Ман.
Појам „геоинжењеринг“ односи се на технолошке мјере великих размјера којима би људи намјерно интервенисали у климатском систему. То, између осталог, укључује методе уклањања угљен-диоксида из атмосфере и његово складиштење под земљом, као и мјере вјештачког смањења сунчевог зрачења које допире до Земље, познате као модификација сунчевог зрачења (SRM).
Ове мјере сматрају се веома контроверзним, јер носе високе ризике и не отклањају узроке климатских промјена.
Још 2025. године њемачка влада је појаснила да геоинжењеринг није „опција климатске политике“, уз образложење да са собом носи озбиљне „импликације“ и „ризике“.
