Захарова: ЕУ и Запад одавно навикли да обмањују

"Није питање у томе шта ЕУ обећава Украјини, већ шта обећава Србији и очигледно не испуњава и неће испунити, јер по питању Србије Унија има сасвим другачији план од тог да учини ту земљу успешном", рекла је Захарова на брифингу за новинаре.

Упитана какав сигнал се шаље земљама-кандидатима за чланство у ЕУ имајући у виду план да Украјина буде примљена 2027. године, о чему је говорио и председник Србије Александар Вучић, Захарова је рекла:

"Ако желите да се обмањујете онда ћете увек наћи могућност за то. Европска унија и Запад у целини одавно обмањују све. Зар то није јасно? Шта је испуњено од онога што су обећавали свима? Ништа није испуњено и то не само од ЕУ, него и од Запада у целини. Зашто се онда ослањати на то да постоји план за неке земље, када постоји конкретна чињеница да ЕУ не испуњава своје обавезе према великој већини оних које су позивали да реализују споразуме, које су позивали у своје чланство, које су на различите начине укључивали у своју орбиту. Шта је од тога испуњено - обманута је и Украјина и сви који су им веровали."

Према њеним речима, политика проширења је одавно дискредитована и ни за кога није тајна да су у њеној основи двоструки аршини. Док неки чекају деценијама на чланство, другима се у ходу нуде другачије процедуре.

"Како је могуће то не видети? То је могуће само ако је у питању појединачан случај, мислити да је то случајност. Али, то је систем и вишегодишњи. Када је у питању Украјина довољно је само ући у улогу жртве, некаквог праведног борца, уз једну нијансу - против Русије. Додајте то - борац против Русије и могу да вам се отворе, мада на речима, искључиво на речима, врата док се за оне који су се приближили стандардима, означеним као обавезним, не доносе никакве одлуке", рекла је Захарова.

Подсетила је да је и Русија својевремено била на корак од безвизног режима са ЕУ, да је испунила све што је тражено, али од тога није било ништа.

Када је реч о балканским државама, рекла је Захарова, оне деценијама чекају у реду - Албанија - 26 година, Северна Македонија - 22, Црна Гора - 18 и Србија - 17 година.

Брисел им за то време гуши суверенитет, уништава национални идентитет, уводи западну идеологију и западне неолибералне вредности. Они, без обзира на то, стоје у реду и уништавају сопствену економију, идеологију, културу.

"Можда би требало да не брину о Украјини него о себи", рекла је она, додајући да те земље сада увлаче и у сукоб с Русијом и другим земљама то постављају као услов, са свима који би могли да их спрече да шире своју хегемонију.

"Они говоре о неким стандардима, али то је заправо то, хегемонија - да ни са ким не комуницирају, да, не дај боже, не очувају трунку самосталности, независности и суверенитета", закључила је Захарова.

(спутник србија)