Захарова: Забрана руског гаса је одрицање од слободе

Извор:

СРНА

26.01.2026

17:30

Захарова: Забрана руског гаса је одрицање од слободе
Фото: Танјуг/АП

Формална одлука ЕУ о потпуној забрани увоза руског гаса од 2027. године представља одрицање од слободе, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Тешко је да се сада прецизно утврди да ли су они срећни вазали или јадни робови. Вријеме ће показати. У сваком случају, одрекли су се слободе", рекла је Захарова, а преноси телевизијски канал "Звезда".

Наука и технологија

Јутјуб добија још више АИ функција

Чланице ЕУ забраниле су увоз руског течног природног гаса од 1. јануара 2027. године и гаса из цјевовода од 30. септембра 2027. године.

Русија је више пута упозорила Европу да не направи велику грешку одбијањем да купује руске енергенте, чиме би упала у нову зависност, јер европске земље сада морају да купују руску нафту и гас преко посредника и по вишим цијенама.

