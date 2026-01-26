Logo
Водостај Босне у Добоју у порасту

Извор:

СРНА

26.01.2026

16:55

Водостај Босне у Добоју у порасту

Водостај ријеке Босне у Добоју у 15.30 часова износио је 218 центиметара, има тенденцију раста и испод је коте редовне одбране од поплава, показују подаци Републичког хидрометеоролошког завода.

Водостај је у 10.30 часова износио 156 центиметара, у 5.30 часова 33 центиметара.

policija brcko distrikt

Хроника

У Брчком ухапшена три малољетника: Починили чак 20 кривичних дјела

Нулта кота водостаја Босне за Добој износи 137 центиметара. Висина коте редовне одбране од поплава у Добоју износи 300 центиметара, а ванредне 450.

Највећи водостај ријеке Босне измјерен је 15. маја 2014. године када је износио 721 центиметар.

