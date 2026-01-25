Невријеме у Требињу: Улице под водом, падао и град

Извор:
АТВ
25.01.2026
17:19
Коментари:0
Јако невријеме праћено кишом и ледом погодило је данас Требиње.
Велике количине кише су се "сручиле" на најјужнији град Српске, а обилне падавине пратила је и грмљавина.
Највећи проблем су потопљене саобраћајнице, а како јавља новинар АТВ-а, главна градска саобраћајница је практично "претворена у ријеку".
