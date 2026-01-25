Logo
Невријеме у Требињу: Улице под водом, падао и град

АТВ

25.01.2026

17:19

Невријеме у Требињу
Јако невријеме праћено кишом и ледом погодило је данас Требиње.

Велике количине кише су се "сручиле" на најјужнији град Српске, а обилне падавине пратила је и грмљавина.

Највећи проблем су потопљене саобраћајнице, а како јавља новинар АТВ-а, главна градска саобраћајница је практично "претворена у ријеку".

Требиње

Киша

невријеме

