Снијег поново стиже у Српску

Нове сњежне падавине очекују се вечерас у Републици Српској према прогнози РХМЗ.
Данас нас у току дана очекује вјетровито вријеме са кишом и грмљавином на југу и западу.
На истоку и сјеверу топло, суво и сунчаније. Током поподнева јаче падавине ће се премијештати ка југоистоку, а на западу падавине престају.
Ванредно хидролошко стање у БиХ: Пораст водостаја, очекује се врхунац воденог таласа
На југу се очекују обилне падавине. На крајњем сјеверу и сјевероистоку (Посавина Семберија), углавном суво уз врло слабе падавине понегдје.
До вечери ће вјетар ослабити, а падавине ће престати у већини предјела осим на југу и југоистоку. Увече и наредне ноћи пад температуре па ће на планинама на југоистоку киша прећи у снијег, саопштено је из РХМЗ.
