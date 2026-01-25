Logo
Снијег поново стиже у Српску

Извор:

АТВ

25.01.2026

08:29

Снијег поново стиже у Српску
Фото: АТВ

Нове сњежне падавине очекују се вечерас у Републици Српској према прогнози РХМЗ.

Данас нас у току дана очекује вјетровито вријеме са кишом и грмљавином на југу и западу.

На истоку и сјеверу топло, суво и сунчаније. Током поподнева јаче падавине ће се премијештати ка југоистоку, а на западу падавине престају.

илу-водостај-25112025

Друштво

Ванредно хидролошко стање у БиХ: Пораст водостаја, очекује се врхунац воденог таласа

На југу се очекују обилне падавине. На крајњем сјеверу и сјевероистоку (Посавина Семберија), углавном суво уз врло слабе падавине понегдје.

У току ноћи снијег

До вечери ће вјетар ослабити, а падавине ће престати у већини предјела осим на југу и југоистоку. Увече и наредне ноћи пад температуре па ће на планинама на југоистоку киша прећи у снијег, саопштено је из РХМЗ.

Временска прогноза

Kiša

Снијег

