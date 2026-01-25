Logo
Хаос у Тузли: Сачекуша за навијаче Црвене звезде

25.01.2026

У Тузли се синоћ догодио навијачки сукоб у којем су учествовали навијачи Црвене звезде. Инцидент се десио у близини Међународног аеродрома у Тузли, гдје је Делијама направљена сачекуша.

Ријеч је о групи навијача Црвене звезде која се враћала из Шведске након утакмице против Малмеа у оквиру Европске лиге.

Навијачи Звезде слетјели су на тузлански аеродром и организовано кренули даље, када је дошло до напада у којем је полупано и неколико аутомобила.

За сада се не зна која група је извршила напад, али се очекује да ће та информација ускоро бити позната.

