Наредни Ђоковићев противник има јаку везу са Србијом, а Ноле му је узор

24.01.2026
Јакуб Меншик тешко да је случајно израстао у једног од најперспективнијих младих тенисера свијета, јер готово сваки важан корак његове каријере води ка Србији.
Пред наредни дуел с Новаком Ђоковићем на Аустралиан Опен, јасно је да Меншиков успон има снажну балканску позадину, и стручну и менторску.
Већ пет година Меншик сарађује са спортским психологом Драганом Вујовићем, стручњаком из Београда који живи у Прагу, а управо му је тај рад донио стабилност у кључним моментима мечева.
Уз њега је и физиотерапеут Саша Јездић, некадашњи члан тима Новака Ђоковића, који од 2023. године брине о физичкој спреми младог Чеха.
Пресудан тренутак догодио се 2022. године, када је Ђоковић запазио Меншика у јуниорском финалу у Мелбурну и позвао га на заједничке тренинге у Србију и Црну Гору.
Меншик никада није крио колико му значи подршка највећег свих времена, истичући да је управо Новак његов идол и главни разлог због којег је уопште почео играти тенис.
