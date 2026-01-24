Logo
Наредни Ђоковићев противник има јаку везу са Србијом, а Ноле му је узор

Аваз

Фото: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Јакуб Меншик тешко да је случајно израстао у једног од најперспективнијих младих тенисера свијета, јер готово сваки важан корак његове каријере води ка Србији.

Пред наредни дуел с Новаком Ђоковићем на Аустралиан Опен, јасно је да Меншиков успон има снажну балканску позадину, и стручну и менторску.

Већ пет година Меншик сарађује са спортским психологом Драганом Вујовићем, стручњаком из Београда који живи у Прагу, а управо му је тај рад донио стабилност у кључним моментима мечева.

Уз њега је и физиотерапеут Саша Јездић, некадашњи члан тима Новака Ђоковића, који од 2023. године брине о физичкој спреми младог Чеха.

Пресудан тренутак догодио се 2022. године, када је Ђоковић запазио Меншика у јуниорском финалу у Мелбурну и позвао га на заједничке тренинге у Србију и Црну Гору.

Меншик савладао свог идола Ђоковића, а онда одушевио натписом на камери

Меншик никада није крио колико му значи подршка највећег свих времена, истичући да је управо Новак његов идол и главни разлог због којег је уопште почео играти тенис.

