Ђоковић сазнао ко му је ривал у осмини финала Аустралијан опена

24.01.2026

14:04

Ђоковић сазнао ко му је ривал у осмини финала Аустралијан опена
Фото: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић сазнао је ривала у осмини финала Аустралијан опена.

Четврта препрека у Мелбурну ће му бити Јакуб Меншик (АТП, 17).

Млади Чех је у три сета савладао квалификанта Американца Итана Квина 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) и заказао трећи дуел са најбољим играчем у историји.

Новак је славио у Шангају 2024. године, али је Меншик узвратио побједом у финалу Мастерс турнира у Мајамију прошле године Побједник меча Ђоковић – Меншик у четвртфиналу одмериће снаге са бољим из дуела Фриц – Музети.

Подсјетимо, Новак Ђоковић је јутрос остварио 400. гренд слем побједу у каријери пошто је у трећем колу Аустралијан опена савладао Холанђанина Ботика ван де Зандсхулпа резултатом 3:0 (6:3, 6:4, 7:6(7:4)) за два сата и 46 минута.

Ово је Ђоковићу била 102. побједа на Аустралијан опену (10 титула), колико их има и на Вимблдону (седам титула), на Ролан Гаросу је побиједио 101. пут (три титуле), а на УС опену 95 (четири титуле).

Новак Ђоковић

Аустралијан опен 2026

