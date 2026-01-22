Како сада изгледа Ђоковићев пут на Аустралијан опену

Да би до пехара у Мелбурну стигао, мора да оствари још пет побједа, а у његовом дијелу жријеба, ствари сада постају далеко јасније, након што је прескочио Италијана. Већ сљедећи противник могао би да буде доста озбиљнији, пошто је ријеч о момку који је био у Топ 30 на АТП листи.

Наиме, ријеч је о Ботику ван де Зандсхулпу из Холандије, са којим ће се Новак Ђоковић састати у суботу ујутру по нашем времену у оквиру треће рунде. И ту ће наравно српски ас бити фаворит, али би Холанђанин могао да пружи већи отпор знајући да има одличан сервис као оружје.

Већ четврто коло, односно осмина финала доносе још већи изазов. Биће то побједник дуела између Јакуба Меншика из Чешке Републике, који је постављен за 16. носиоца и Етана Квина из САД, који је на путу до овдје избацио Талона Грикспора из Холандије и Хуберта Хуркача из Пољске.

Ствари се полако чисте и за четвртфинале, пошто ће то бити неко од четворке Лоренцо Мусети, побједник меча Томас Махач / Стефанос Циципас, бољи из дуела Артур Геа / Стен Вавринка или бољи из дуела Тејлор Фриц / Вит Коприва. Очекивано је да то буду или Мусети или Фриц.

Наравно, у полуфиналу се и даље очекује да Јаник Синер дође до борбе за четири најбоља у жријебу, а Италијан ће имати лак посао у другом (чека га Дакворт) и трећем колу (чека га Спицири), а потом га у евентуалној осмини финала могу сачекати Лучано Дардери или Карен Хачанов. Најозбиљнији ривал који може спријечити да се Синер нађе на Новаковом путу је Бен Шелтон.

Када је ријеч о другој страни жријеба, тамо је остао Карлос Алкараз, на којег треба такође помно обратити пажњу. Управо ће Шпанац бити главни такмац у евентуалном финалу нашем Новаку, преноси "Телеграф".