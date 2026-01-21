Logo
Large banner

Украјинка испала па поручила: Забраните Сабаленки да игра тенис

Извор:

Агенције

21.01.2026

17:17

Коментари:

1
Олијњикова позвала на забрану Сабаленке
Фото: Tanjug / AP / Asanka Brendon Ratnayake

Украјинска тенисерка Александра Олијњикова позвала је на забрану играња професионалног тениса првој тенисерки свијета Арини Сабаленки и другим бјелоруским и руским играчицама.

Позив је услиједио након што је Олијњикова, 92. на свјетској ранг листи, испала у првом колу Аустралијан опена послије пораза од деветог носиоца Медисон Киз.

Украјинка је носила мајицу на којој је писало:

„Потребна ми је ваша помоћ да заштитим украјинску дјецу и жене, али не могу о томе да причам овдје“.

Она је рекла да је присуство бјелоруских и руских играчица „веома погрешно“ због рата у њеној домовини.

„Веома је погрешно што нису дисквалификоване у тенису као у другим спортовима“, рекла је Олијникова.

„Знам да овдје постоји слика да смо сви тенисери који играју, али људи не виде шта стоји иза тога. Људи са новцем и моћи користе то да подрже агресију против моје земље. Они су разлог, људи који имају моћ да се јавно изјасне, они то не раде.“

Олијникова је дебитовала на грен слем турнирима у Мелбурн Парку, посебно је издвојила Сабаленку. Истакла је да је бјелоруска тенисерка потписала писмо подршке бјелоруском предсједнику Александру Лукашенку 2020. године, дијве године прије руске специјалне војне операције.

Подијели:

Тагови:

Аустралијан опен

Арина Сабаленка

украјинска тенисерка

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Ива Јовић се пласирала у треће коло АО 2026

Тенис

Ива Јовић се пласирала у треће коло Аустралијан опена

2 ч

0
Леброн Џејмс проговорио о Јокићу: Какво признање за Србина!

Кошарка

Леброн Џејмс проговорио о Јокићу: Какво признање за Србина!

1 ч

0
Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

Тенис

Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

10 ч

0
Ђоковић: Добро сам се осјећао данас, хајде да видимо како ће бити за пар дана

Тенис

Ђоковић: Добро сам се осјећао данас, хајде да видимо како ће бити за пар дана

2 д

0

Више из рубрике

Ива Јовић се пласирала у треће коло АО 2026

Тенис

Ива Јовић се пласирала у треће коло Аустралијан опена

2 ч

0
Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

Тенис

Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

10 ч

0
Ђоковић сазнао термин меча

Тенис

Ђоковић сазнао термин меча

10 ч

0
Синер: Жао ми је што пролазим даље на овакав начин

Тенис

Синер: Жао ми је што пролазим даље на овакав начин

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Конте: Нисмо на нивоу Лиге шампиона

18

33

Због застоја у раду Градске топлане електро-мрежа у Бијељини под великим оптерећењем

18

23

Које исламске земље улазе у Трампов "Одбор за мир"

18

22

Стигли су супер радари: Тешко уочљиви, снимају девет најчешћих прекршаја

18

12

Трагедија: Након 53 дана умрла беба након што је поливена врелом водом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner