Украјинка испала па поручила: Забраните Сабаленки да игра тенис

21.01.2026
17:17
Коментари:1
Украјинска тенисерка Александра Олијњикова позвала је на забрану играња професионалног тениса првој тенисерки свијета Арини Сабаленки и другим бјелоруским и руским играчицама.
Позив је услиједио након што је Олијњикова, 92. на свјетској ранг листи, испала у првом колу Аустралијан опена послије пораза од деветог носиоца Медисон Киз.
Украјинка је носила мајицу на којој је писало:
„Потребна ми је ваша помоћ да заштитим украјинску дјецу и жене, али не могу о томе да причам овдје“.
Она је рекла да је присуство бјелоруских и руских играчица „веома погрешно“ због рата у њеној домовини.
„Веома је погрешно што нису дисквалификоване у тенису као у другим спортовима“, рекла је Олијникова.
„Знам да овдје постоји слика да смо сви тенисери који играју, али људи не виде шта стоји иза тога. Људи са новцем и моћи користе то да подрже агресију против моје земље. Они су разлог, људи који имају моћ да се јавно изјасне, они то не раде.“
Олијникова је дебитовала на грен слем турнирима у Мелбурн Парку, посебно је издвојила Сабаленку. Истакла је да је бјелоруска тенисерка потписала писмо подршке бјелоруском предсједнику Александру Лукашенку 2020. године, дијве године прије руске специјалне војне операције.
