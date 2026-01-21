Logo
Large banner

Ива Јовић се пласирала у треће коло Аустралијан опена

Извор:

АТВ

21.01.2026

16:47

Коментари:

0
Ива Јовић се пласирала у треће коло АО 2026
Фото: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Америчка тенисерка српског поријекла Ива Јовић пласирала се у треће коло Аустралијан опена, пошто је данас у другом колу у Мелбурну побиједила Аустралијанку Пришилу Хон 6:1, 6:2.

Меч је трајао 72 минута.

Јовић је 27. тенисерка свијета, док се Хон налази на 121. мјесту WТА листе.

Америчка тенисерка ће у трећем колу играти против Италијанке Џасмин Паолини, која је надиграла Пољакињу Магдалену Фрех 6:2, 6:3.

Има српске коријене и редовно посјећује Србију

Ива је рођена у Калифорнији, али су њени родитељи поријеклом са наших простора. Тачније, њена мајка Јелена је Српкиња рођена у Сплиту, док је отац Бојан из Лесковца. Има сестру Миу која је такође кренула тениским путем.

Тенисерка не заборавља своје корене и често посјећује родбину у Србији.

"Сваке године долазим у Србију, још када сам имала двије, три године. Волим да идем тамо. Београд је посебно лијеп. Дефинитивно имам добру везу са Србијом", изјавила је једном приликом, додавши да одлично говори српски и да га користи када не жели да је судије разумију у тренуцима када јој не иде најбоље на терену

Подијели:

Тагови:

Ива Јовић

Аустралијан опен

тенис

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Исповијест украјинског војника: Несташица воде и хране на фронту, рањеници умиру прије евакуације

Свијет

Исповијест украјинског војника: Несташица воде и хране на фронту, рањеници умиру прије евакуације

2 ч

0
Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу

Сцена

Прије упознавања размјењивали вруће фотке: Мина признала шта је слала Касперу док је био у Америци

2 ч

0
"Еко топлане": Привремена обустава примјене одлуке о рестриктивном режиму гријања

Бања Лука

"Еко топлане": Привремена обустава примјене одлуке о рестриктивном режиму гријања

2 ч

0
Доналд Трамп исмијавао Макрона и наочале које носи

Свијет

Трамп: Гледао сам Макрона с тим предивним наочалама. Шта се, дођавола, догодило?

2 ч

1

Више из рубрике

Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

Тенис

Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

10 ч

0
Ђоковић сазнао термин меча

Тенис

Ђоковић сазнао термин меча

10 ч

0
Синер: Жао ми је што пролазим даље на овакав начин

Тенис

Синер: Жао ми је што пролазим даље на овакав начин

1 д

0
Највећа нада свјетског тениса доживјела дебакл

Тенис

Највећа нада свјетског тениса доживјела дебакл

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Конте: Нисмо на нивоу Лиге шампиона

18

33

Због застоја у раду Градске топлане електро-мрежа у Бијељини под великим оптерећењем

18

23

Које исламске земље улазе у Трампов "Одбор за мир"

18

22

Стигли су супер радари: Тешко уочљиви, снимају девет најчешћих прекршаја

18

12

Трагедија: Након 53 дана умрла беба након што је поливена врелом водом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner