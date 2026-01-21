Ива Јовић се пласирала у треће коло Аустралијан опена

Извор:
АТВ
21.01.2026
16:47
Америчка тенисерка српског поријекла Ива Јовић пласирала се у треће коло Аустралијан опена, пошто је данас у другом колу у Мелбурну побиједила Аустралијанку Пришилу Хон 6:1, 6:2.
Меч је трајао 72 минута.
Јовић је 27. тенисерка свијета, док се Хон налази на 121. мјесту WТА листе.
Америчка тенисерка ће у трећем колу играти против Италијанке Џасмин Паолини, која је надиграла Пољакињу Магдалену Фрех 6:2, 6:3.
Ива је рођена у Калифорнији, али су њени родитељи поријеклом са наших простора. Тачније, њена мајка Јелена је Српкиња рођена у Сплиту, док је отац Бојан из Лесковца. Има сестру Миу која је такође кренула тениским путем.
Тенисерка не заборавља своје корене и често посјећује родбину у Србији.
"Сваке године долазим у Србију, још када сам имала двије, три године. Волим да идем тамо. Београд је посебно лијеп. Дефинитивно имам добру везу са Србијом", изјавила је једном приликом, додавши да одлично говори српски и да га користи када не жели да је судије разумију у тренуцима када јој не иде најбоље на терену
