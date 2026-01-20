Највећа нада свјетског тениса доживјела дебакл

Извор:
Жоао Фонсека, бразилски тенисер који важи за велику наду бијелог спорта, доживио је непријатан пораз на старту Аустралијан опена.
Фонсеку, 32. носиоца, савладао је Американац Елиот Спицири са 6:4, 2:6, 6:1, 6:2, послије мало више од два и по сата игре.
Јако чудно издање Бразилца, који није играо на највећем интензитету. Сервиси и његов разорни форхенд нису били ни близу задовољавајућег нивоа.
Дјеловао је исцрпљено и безнадежно, док га је Спицири константно држао под притиском, све док га није дотукао послије четири сета.
A ROAR of approval 🔥— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2026
Ben Shelton takes out Humbert 6-3 7-6 [7-2] 7-6 [7-5].@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/rmmFH71NmC
Спицири је 85. играч свијета и ово му је први главни жријеб Гренд слема ван домовине. Наредни противник биће му бољи из дуела Нардија и Вуа.
Нешто раније, Бен Шелтон је са 6:3, 7:6 (2), 7:6 (5) био бољи од Ига Амбера.
Американац у наредном колу чека бољег из сусрета Свинија и Монфиса.
Себастијан Баес је послије пет сетова одбио налет Ђованија Петши-Перикара – 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.
Предстоји му дуел против Лучана Дардерија.
Даље је прошао и Карен Хачанов, који је послије пет сетова (4:6, 6:4, 36:3, 5:7, 6:3), био бољи од Алекса Микелсена.
Сљедећи противник биће му побједник меча О'Конел - Басавареди.
