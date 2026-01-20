Logo
Највећа нада свјетског тениса доживјела дебакл

Б92

20.01.2026

09:36

0
Највећа нада свјетског тениса доживјела дебакл
Фото: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Жоао Фонсека, бразилски тенисер који важи за велику наду бијелог спорта, доживио је непријатан пораз на старту Аустралијан опена.

Фонсеку, 32. носиоца, савладао је Американац Елиот Спицири са 6:4, 2:6, 6:1, 6:2, послије мало више од два и по сата игре.

Јако чудно издање Бразилца, који није играо на највећем интензитету. Сервиси и његов разорни форхенд нису били ни близу задовољавајућег нивоа.

Д‌јеловао је исцрпљено и безнадежно, док га је Спицири константно држао под притиском, све док га није дотукао послије четири сета.

Спицири је 85. играч свијета и ово му је први главни жријеб Гренд слема ван домовине. Наредни противник биће му бољи из дуела Нардија и Вуа.

Нешто раније, Бен Шелтон је са 6:3, 7:6 (2), 7:6 (5) био бољи од Ига Амбера.

Американац у наредном колу чека бољег из сусрета Свинија и Монфиса.

Себастијан Баес је послије пет сетова одбио налет Ђованија Петши-Перикара – 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.

Предстоји му дуел против Лучана Дардерија.

Даље је прошао и Карен Хачанов, који је послије пет сетова (4:6, 6:4, 36:3, 5:7, 6:3), био бољи од Алекса Микелсена.

Сљедећи противник биће му побједник меча О'Конел - Басавареди.

