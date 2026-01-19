Logo
Ђоковић се прекрстио, ни сам није вјеровао шта је урадио

Извор:

Мондо.рс

19.01.2026

14:50

Коментари:

0
Ђоковић се прекрстио, ни сам није вјеровао шта је урадио
Фото: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Новак Ђоковић побједом је започео такмичење на Аустралијан опену против Педра Мартинеза.

Већ у првом сету догодила се једна веома занимљива ситуација. Због тога је Србин подигао руке, извинио се ривалу, па се онда прекрстио.

Догодило се то у трећем гему, у другом поену. Српски играч одиграо је бекхенд слајс, лоптица је докачила врх мреже чак два пута у размаку од пар секунди и завршила у пољу ривала.

Мартинез није имао никакве шансе да је стигне. Није ни Новак могао да вјерује шта је урадио. Прво је подигао руке да се извини ривалу и покаже фер-плеј потез.

Потом се прекрстио, ни њему није било јасно како је успио да изведе такав потез.

Новак Ђоковић

Аустралијан опен

