Олга Даниловић боља од Венус Вилијамс

18.01.2026
12:20
Коментари:0
Олга Даниловић је након велике борбе савладала Венус Вилијамс у првом колу Аустралијан опена резултатом 2:1 (6:7, 6:3, 6:4).
Српска тенисерка је успјела да надокнади минус у сетовима, јер је губила 0:1, али је своју снагу највише испољила у одлучујућем трећем сету.
Венус је на почетку узела два брејка и повела 4:0 и тада је све изгледало изгубљено за српску тенисерку.
Здравље
Да ли уносите премало воде у организам? Посљедице могу бити опасне
Међутим, Олга узвраћа са два брејка и стиже до 4:4. У тим тренуцима користи пад у игри противнице и брејком доводи меч пред сам крај.
Најновије
Најчитаније
16
55
16
45
16
42
16
41
16
35
Тренутно на програму