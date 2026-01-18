Logo
Large banner

Олга Даниловић боља од Венус Вилијамс

18.01.2026

12:20

Коментари:

0
Олга Даниловић боља од Венус Вилијамс
Фото: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Олга Даниловић је након велике борбе савладала Венус Вилијамс у првом колу Аустралијан опена резултатом 2:1 (6:7, 6:3, 6:4).

Српска тенисерка је успјела да надокнади минус у сетовима, јер је губила 0:1, али је своју снагу највише испољила у одлучујућем трећем сету.

Венус је на почетку узела два брејка и повела 4:0 и тада је све изгледало изгубљено за српску тенисерку.

илу-вода-чаша-09112025

Здравље

Да ли уносите премало воде у организам? Посљедице могу бити опасне

Међутим, Олга узвраћа са два брејка и стиже до 4:4. У тим тренуцима користи пад у игри противнице и брејком доводи меч пред сам крај.

Подијели:

Тагови:

Olga Danilović

tenis

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кецмановић у сузама, открио тужне вијести

Тенис

Кецмановић у сузама, открио тужне вијести

5 ч

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Ђоковићев бивши тренер открио скандал из свлачионице

1 д

0
Федерер и Ђоковић

Тенис

Свијет одушевљен снимком: Федерер угледао Ђоковића и све зауставио

1 д

0
Ђоковић открио шта му недостаје да би срушио Синера и Алкараза

Тенис

Ђоковић открио шта му недостаје да би срушио Синера и Алкараза

1 д

2

  • Најновије

  • Најчитаније

16

55

Намирнице које природно лијече несаницу: Уврстите их у исхрану

16

45

Митрополит Јоаникије: Крштење Христово да обнови наше заједништво, братску љубав и слогу

16

42

Сијарто: Трамп позвао Орбана у Одбор за мир за појас Газе

16

41

Прочитајте биографије свих министара у новој Влади

16

35

Сања понизила Мају Маринковић у емисији: ''То није за аплауз''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner