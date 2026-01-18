Logo
Large banner

Да ли уносите премало воде у организам? Посљедице могу бити опасне

Извор:

Б92

18.01.2026

12:12

Коментари:

0
Вода чаша
Фото: Pixabay

Дехидрација се манифестује на начине које често не повезујемо с недостатком течности, а посљедице могу бити озбиљне.

Док се завлачимо у дебеле вунене џемпере и гријемо уз врући чај, чаша обичне воде постаје посљедња ствар на коју помислимо.

Градишка

Градови и општине

Појачана фреквенција возила на два гранична прелаза

Ипак, наше тијело не разликује годишња доба када је у питању потреба за хидратацијом. Зима не значи да вам треба мање воде, а организам има врло јасан начин да вам то да до знања.

Др. Мајкл Земенидес, суоснивач ординације "А-З Генерал Працтице при Wеллингтон Хоспитал", дио "ХЦА Хеалтхцаре УК" мреже, објашњава шест кључних сигнала које тијело шаље када му недостаје вода.

Сува уста и жеђ

Најочигледнији знак дехидрације је жеђ која је често праћена сувим устима, уснама или језиком. То је први сигнал тијела да му нешто недостаје.

Тамна мокраћа

Тамно жута или мокраћа јаког мириса још један је показатељ који обично значи да мокрите рјеђе него обично. Боја мокраће један је од најпоузданијих индикатора нивоа хидрације.

Фрижидер

Савјети

Трик злата вриједан: Намирница коју сви имате код куће спречава стварње леда у фрижидеру

Вртоглавица

Дехидрација може изазвати мучнину, вртоглавицу и осјећај омамљености. Када сте дехидрирани, крвни притисак пада, што може утицати на равнотежу. У екстремним случајевима дехидрација може довести до збуњености, што додатно појачава вртоглавицу и чини вас још несигурнијима на ногама.

Главобоља

Када сте дехидрирани, имате мање воде у крвном систему која циркулше тијелом, што значи да има мање течности око самог мозга. 'То може ометати његову функцију и изазвати главобољу', објашњава доктор.

Умор и недостатак енергије

Ако не пијете довољно воде, можете примјетити да су вам нивои енергије нарушени и да се осјећате уморно и исцрпљено. Недостатак воде такође може утицати на концентрацију и менталне способности.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Позитиван замах Владе Српске неће бити прекинут вјештачким кризама

Затвор

Вода је кључна за пробаву и сам процес проласка хране кроз цријева. Када је све добро 'подмазано' и креће се глатко, мања је вјероватноћа да ћете имати затвор.

Колико воде дневно треба попити?

Смјернице у "Еатwелл Гуиде" водичу препоручују око шест до осам шоља или чаша течности дневно, уз претпоставку да око 20 посто уноса добијате из хране. Међутим, потреба за водом повећава се при вјежбању, ако сте у врућем окружењу или ако сте болесни.

'Вода је неопходна за људски живот и укључена је у сваку биохемијску реакцију у тијелу', истиче Земенидес. Има кључну улогу у регулацији температуре, одржавању крвног притиска, подржава функцију бубрега и помаже пробави.

Стога дехидрација може имати озбиљан утицај на организам.

Може постати озбиљнија с временом и повећати ризик од инфекција мокраћног сиситема и проблема с бубрезима те довести до збуњености која може резултирати већим бројем падова. У тешким случајевима можете доживјети убрзан рад срца, потешкоће с дисањем или чак колапс.

миомир кецмановић miomir kecmanovic tanjugap

Тенис

Кецмановић у сузама, открио тужне вијести

Када потражити љекарску помоћ?

Ако имате тамну мокраћу, вјероватно то можете ријешити сами. Међутим, ако доживљавате теже симптоме попут лупања срца, осјећаја несигурности на ногама, главобоље или се једноставно осјећате лоше, требало би да потражите савјет свог љекара.

Како повећати унос воде зими

Испијање пуне чаше воде добар је начин за почетак дана.

Др. Земенидес препоручује мале, редовне гутљаје током дана. 'Људи често чекају док не осјете жеђ прије него попију течност, али ја бих препоручио да се пије мало и често, без обзира осјећате ли жеђ или не', савјетује љекар. Вишекратна боца која је увијек при руци може вам у томе помоћи.

Растворе за оралну рехидратацију можете набавити без рецепта у апотеци, а оне помажу да се надокнаде изгубљене супстанце и електролити, посебно ако дехидрацију узрокују пролив и повраћање.

Славина

Градови и општине

Учестали проблеми: Отежане испоруке воде за пиће у приградским насељима

Значајан дио нашег дневног уноса течности не долази само из пића, већ и из хране коју једемо, што знатно помаже укупној хидратацији. Стога размислите о храни богатој водом попут воћа, поврћа и супа како бисте одржали разноликост.

Подијели:

Тагови:

Вода

organizam

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Посланици НСРС усвојили оставку Саве Минића

Република Српска

Посланици НСРС усвојили оставку Саве Минића

5 ч

5
Пронађено тијело једне жртве пада авиона

Свијет

Пронађено тијело једне жртве пада авиона

5 ч

0
Посебна сједница НСРС о усвајању оставке Саве Минића

Република Српска

Посебна сједница НСРС о усвајању оставке Саве Минића

5 ч

0
Кошарац: Српска има одговор, опозицији и Шмиту пропао план

БиХ

Кошарац: Српска има одговор, опозицији и Шмиту пропао план

5 ч

0

Више из рубрике

Измиксајте коре лимуна и босиљак: Зашто је то препоручљиво и за шта се користи

Здравље

Измиксајте коре лимуна и босиљак: Зашто је то препоручљиво и за шта се користи

19 ч

0
Студија утврдила колико сати видео-игара лоше утиче на здравље младих

Здравље

Студија утврдила колико сати видео-игара лоше утиче на здравље младих

20 ч

0
Како конзумација кафе утиче на крвни притисак?

Здравље

Како конзумација кафе утиче на крвни притисак?

1 д

0
Опасни вирус хара: Све почиње са овим симптомима

Здравље

Опасни вирус хара: Све почиње са овим симптомима

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

55

Намирнице које природно лијече несаницу: Уврстите их у исхрану

16

45

Митрополит Јоаникије: Крштење Христово да обнови наше заједништво, братску љубав и слогу

16

42

Сијарто: Трамп позвао Орбана у Одбор за мир за појас Газе

16

41

Прочитајте биографије свих министара у новој Влади

16

35

Сања понизила Мају Маринковић у емисији: ''То није за аплауз''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner