Да ли уносите премало воде у организам? Посљедице могу бити опасне

Дехидрација се манифестује на начине које често не повезујемо с недостатком течности, а посљедице могу бити озбиљне.
Док се завлачимо у дебеле вунене џемпере и гријемо уз врући чај, чаша обичне воде постаје посљедња ствар на коју помислимо.
Ипак, наше тијело не разликује годишња доба када је у питању потреба за хидратацијом. Зима не значи да вам треба мање воде, а организам има врло јасан начин да вам то да до знања.
Др. Мајкл Земенидес, суоснивач ординације "А-З Генерал Працтице при Wеллингтон Хоспитал", дио "ХЦА Хеалтхцаре УК" мреже, објашњава шест кључних сигнала које тијело шаље када му недостаје вода.
Најочигледнији знак дехидрације је жеђ која је често праћена сувим устима, уснама или језиком. То је први сигнал тијела да му нешто недостаје.
Тамно жута или мокраћа јаког мириса још један је показатељ који обично значи да мокрите рјеђе него обично. Боја мокраће један је од најпоузданијих индикатора нивоа хидрације.
Дехидрација може изазвати мучнину, вртоглавицу и осјећај омамљености. Када сте дехидрирани, крвни притисак пада, што може утицати на равнотежу. У екстремним случајевима дехидрација може довести до збуњености, што додатно појачава вртоглавицу и чини вас још несигурнијима на ногама.
Када сте дехидрирани, имате мање воде у крвном систему која циркулше тијелом, што значи да има мање течности око самог мозга. 'То може ометати његову функцију и изазвати главобољу', објашњава доктор.
Ако не пијете довољно воде, можете примјетити да су вам нивои енергије нарушени и да се осјећате уморно и исцрпљено. Недостатак воде такође може утицати на концентрацију и менталне способности.
Вода је кључна за пробаву и сам процес проласка хране кроз цријева. Када је све добро 'подмазано' и креће се глатко, мања је вјероватноћа да ћете имати затвор.
Смјернице у "Еатwелл Гуиде" водичу препоручују око шест до осам шоља или чаша течности дневно, уз претпоставку да око 20 посто уноса добијате из хране. Међутим, потреба за водом повећава се при вјежбању, ако сте у врућем окружењу или ако сте болесни.
'Вода је неопходна за људски живот и укључена је у сваку биохемијску реакцију у тијелу', истиче Земенидес. Има кључну улогу у регулацији температуре, одржавању крвног притиска, подржава функцију бубрега и помаже пробави.
Стога дехидрација може имати озбиљан утицај на организам.
Може постати озбиљнија с временом и повећати ризик од инфекција мокраћног сиситема и проблема с бубрезима те довести до збуњености која може резултирати већим бројем падова. У тешким случајевима можете доживјети убрзан рад срца, потешкоће с дисањем или чак колапс.
Ако имате тамну мокраћу, вјероватно то можете ријешити сами. Међутим, ако доживљавате теже симптоме попут лупања срца, осјећаја несигурности на ногама, главобоље или се једноставно осјећате лоше, требало би да потражите савјет свог љекара.
Испијање пуне чаше воде добар је начин за почетак дана.
Др. Земенидес препоручује мале, редовне гутљаје током дана. 'Људи често чекају док не осјете жеђ прије него попију течност, али ја бих препоручио да се пије мало и често, без обзира осјећате ли жеђ или не', савјетује љекар. Вишекратна боца која је увијек при руци може вам у томе помоћи.
Растворе за оралну рехидратацију можете набавити без рецепта у апотеци, а оне помажу да се надокнаде изгубљене супстанце и електролити, посебно ако дехидрацију узрокују пролив и повраћање.
Значајан дио нашег дневног уноса течности не долази само из пића, већ и из хране коју једемо, што знатно помаже укупној хидратацији. Стога размислите о храни богатој водом попут воћа, поврћа и супа како бисте одржали разноликост.
